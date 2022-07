I fiori che resistono al caldo esistono, ecco quelli più indicati per il balcone

I fiori che resistono al caldo e ben si adattano al tuo balcone si presentano in diverse varietà e fioriture spettacolari. Per rimanere tali, però, devono aver un ottimo contributo di acqua e il terriccio non deve quasi mai presentarsi secco. Alcune di queste resistono all’esposizione diretta del sole altre, invece, hanno bisogno di una messa a dimora più all’ombra così da essere riparate dai forti raggi estivi.

Il primo consiglio degli esperti è quello di valutare la posizione del proprio balcone così potremmo in seguito decidere quali piante si adattano meglio allo spazio abitativo. In alternativa, potremmo selezionare delle piante alte che amano il sole e mettere nella posizione più bassa quelle che hanno bisogno di ombra al fine di rispettare tutte le esigenze.

Come abbiamo già detto, e che sottolineiamo, l’acqua non deve mai mancare soprattutto nei periodi più caldi e più siccitosi. Senza un giusto contributo di acqua nessuna pianta può resistere perché è l’unico modo che hanno le piante per rinforzare i propri tessuti vegetativi e ricavare le energie per il processo di sviluppo e fioritura.

Come preparare il balcone per accogliere le varie piante

Una vista meravigliosa e una brezza rinfrescante sono due dei principali vantaggi di vivere in un appartamento con balcone. Inoltre, avere uno spazio esterno privato significa poterlo trasformare in un piccolo rifugio per il relax o coltivare un bel giardino pieno di fiori profumati. Poiché i balconi sono generalmente piuttosto piccoli, la coltivazione di piante non è facile come quella di un cortile più grande.

Tuttavia, se sapete quali piante scegliere e come prendervene cura, il vostro balcone può ospitare una flora meravigliosa. Possiamo valutare di accostare piante da verdura a fiori ornamentali così da rendere il nostro spazio il più variabile possibile. L’importante è adattare i vasi in base alle esigenze della singola pianta.

Fiori che resistono al caldo estivo: quali sono?

Tra i fiori che maggiormente si adattano alle temperature estive e che promettono una bella fioritura troviamo le ortensie, le margherite, le zinnie e i gerani. Se invece stiamo considerando di installare nel nostro balcone una piccola coltivazione possiamo prendere in considerazione le piante di pomodoro, le melanzane, le zucchine e l’insalata.

Possiamo anche selezionare una piccola varietà di frutta come le fragole, le more e i limoni così da completare il quadro di uno spazio vegetativo pressoché perfetto. Tutte queste piante che abbiamo elencato hanno delle esigenze particolari in termini di scelta del terriccio, di posizione e di frequenza di annaffiatura.

Prima di acquistare queste piante dobbiamo dunque documentarci al fine di non rovinarle a causa della nostra incuria. Alcune piante, poi, mal sopportano i climi freddi e quindi dovremo pensare in anticipo a trovare loro uno spazio in cui sistemarle. Per esempio, i limoni sono delle piante delicate e in inverno sono intolleranti agli sbalzi di temperatura nonché alle gelate.

Altre, come le fragole, soffrono il freddo ma possono rimanere all’esterno con sopra un telo di tessuto non tessuto protettivo. Gli ortaggi, una volta raccolti i prodotti, muoiono per cui li possiamo tranquillamente sostituire con altre piante.