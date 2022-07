I gatti in estate odiano queste tre cose: NON farle mai

Chi ha un gatto in casa con se, sa quanto questo picco felino si possa infastidire facilmente. E’ sempre bene imparare a conoscere il linguaggio del corpo, in modo tale da saper interpretare ciò che vuole comunicarci. In estate soprattutto, dovete prestare attenzione a certe cosa che danno fastidio ai nostri piccoli amici. Ecco quali.

Prestate attenzione agli odori

Mentre per gli umani uno dei sensi più sviluppato è la vista, per i felini è l’olfatto che riveste un’importanza primaria. I mici hanno infatti un olfatto che è quattordici volte più sviluppato rispetto a quello degli uomini: per questo motivo ci sono una serie di odori che danno fastidio ai gatti e altri che invece li attraggono. Fate attenzione a cosa cucinate o mangiate, in presenza del vostro felino, come ad esempio: cipolla, aceto, agrumi e delle spezie.

Non bagnarli

Con l’arrivo della bella stagione, anche i nostri felini soffrono il caldo come noi. E’ importante una corretta idratazione, ma i gatti sono sempre molto restii con il contatto con l’acqua. Il suo odio verso l’acqua è risaputo, proprio per via della sua discendenza genetica ma anche per il fatto che questo liquido riduce notevolmente le sue prestazioni atletiche, e quindi la possibilità di scappare da eventuali pericoli. Il rapporto del gatto con l’acqua è quindi nella maggior parte dei casi conflittuale, per cui, ad esempio, non bisognerà mai forzare il felino a fare il bagno.

Non lasciarli al sole

Durante i mesi estivi, i pavimenti scuri e le strade asfaltate si surriscaldano talmente che diventa difficile per i nostri amici gatti camminarvi sopra senza scottarsi le zampe. Se possiedi un gatto domestico e non hai uno “spirito libero” che vive con te, di notte o la mattina presto puoi anche aprire le finestre e far circolare l’aria nell’appartamento in maniera forzata, creando una corrente d’aria tra le stanze di casa. In questo caso però è importante che le finestre e i balconi siano messi in sicurezza.

Non lasciarlo mai senza acqua

Una delle regole fondamentali in estate è quella di non lasciare mai il nostro felino senza acqua fresca. Per restare adeguatamente idratati i gatti devono bere in qualsiasi momento. Garantisci al micio un accesso costante all’acqua fresca. Per restare adeguatamente idratati, i gatti devono poter bere in qualunque momento. Il gatto possiede dei sensori nel cervello che gli ricordano quando il sangue è troppo denso e ricco di sali, per questo lo inducono a bere. Attrezziamoci con ciotole di alluminio e acqua fredda.