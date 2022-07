Il termine “appassionato” definisce nella quasi totalità dei casi una personalità che è fortemente portata ad esprimere una sincera passione, un profondo interesse se non addirittura un ardore vero e proprio verso l’amato/a. Ma più generalmente può fare riferimento anche ad un hobby, al proprio lavoro, o a qualsiasi altra cosa. Insomma è una forma di dedizione assoluta verso una qualsivoglia tipologia di dinamica. Non sono ovviamente tutti uguali, anche tra gli appassionati per natura può esserci una grande differenza. Secondo lo zodiaco i segni più appassionati sono sopratutto i seguenti.

I segni più appassionati secondo lo zodiaco: sono questi 3!

Cancro

E’ molto portato a rendere felice gli altri, sopratutto se si tratta della persona che ama. Anche se tende ad essere sempre un po’ invadente, Cancro mette da parte anche la propria vena lavorativa e i propri impegni per perseguire le proprie passioni. Coltiva molti hobby ma è la sensazione che guadagna nel farlo a renderlo soddisfatto.

Ariete

Ariete quando vuole qualcosa semplicemente fa di tutto pur di ottenerla. E’ molto genuino, e se deve dire qualcosa per dimostrare la propria passione e la propria volontà, non è asssolutamente tra le personalità che pensano di sottrarsi.

Scorpione

E’ un segno pieno di risorse, che si trasforma in un’altra persona, o quasi, quando è realmente coinvolto in qualcosa: Scorpione ama elargire piacere ed attenzioni alle persone che apprezza e che rispetta, ancora di più che ricevere ringraziamenti di sorta. E’ sicuramente un segno intenso e dalle mille sorprese. Abbastanza incredibile visto che in altre circostanze viene percepito come freddo.