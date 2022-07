Non tutte le persone si comportano con la stessa enfasi ed intensità: alcuni hanno un atteggiamento “piatto” e distaccato, altri sono decisamente meticolosi ed attenti, altri ancora invece sono intensi, ossia si tratta delle personalità che concepiscono ogni cosa con grande partecipazione ed emozione. Spesso sono associati ai profili profondi ma queste due definizioni non sono per forza di cose associabili in tutto e per tutto. Se si tratta solitamente di un pregio, gli individui intensi hanno difficoltà a prendere le cose in modo “leggero”, risultando al contempo “pesanti”. Quali sono le personalità più intense per lo zodiaco?

Le personalità più intense dello zodiaco. Quali sono?

Leone

Danno sempre il massimo qualsiasi cosa fanno, e anche se solitamente danno l’idea di saper ridere e scherzare su (quasi tutto) e di prendere le cose alla leggera, quando si va a toccare il loro contesto personale, diventano ipersensibili e vivono ogni dinamica familiare con molta intensità e partecipazione, arrivando ad essere volubili.

Acquario

Acquario è un segno ricettivo e percettivo, è impossibile nascondere una emozione nei loro riguardi anche se opportunamente celata. Acquario legge tra le righe e spesso ha delle reazioni eccessivamente emotive quando si parla di lui.

Pesci

Tutto va vissuto con grande enfasi, intensità e partecipazione. Pesci è così che percepisce l’esistenza, anche quando fa cose che fanno parte della routine. Da inoltre molto peso alle parole, anche quelle dette senza pensarci, e questo lo porta a farsi numerosi “film mentali”. Sono intensi ma un po’ distaccati dalla realtà.