Gli aloni sono un vero e proprio problema, nonostante l’applicazione e l’accuratezza che mettiamo per pulire il vetro delle nostre finestre.

Oggi vedremo come poter rimuoverli con metodi naturali. Iniziamo col dire che è bene ripulire finestre e vetrate almeno una volta al mese, ed è consigliabile farlo durante giornate nuvolose o comunque quando i raggi del sole non si riflettono direttamente sui vetri.

Macchie e aloni sul vetro? Ecco i rimedi più efficaci

Tanti prodotti che troviamo in commercio lasciano residui che si ammucchiano strato su strato ogni volta che pulite i vetri. Vediamo adesso delle ricette vincenti per creare miscele per eliminare gli aloni in maniera naturale. Acqua e aceto: mescoliamo 100 ml di aceto in mezzo litro d’acqua calda e mettiamo la miscela in un recipiente spray.

Applichiamo la miscela su un panno. L’aceto coopera a levare lo sporco in quanto è uno sgrassante naturale. Acqua e sapone: basta gettare un cucchiaio di sapone liquido in uno spray con acqua calda. Va ricordato, però, di risciacquare bene le superfici dopo aver passato la soluzione.

Patata cruda: valida per sgrassare i vetri e renderli splendenti. Basta tagliare a metà una patata, sfregarla sul vetro dalla parte piana e sciacquare attentamente con acqua calda.Seguiti uno di questi metodi, avremo l’asciugatura dei nostri vetri. Per questa operazione possiamo prediligere i giornali di carta, accartocciamoli a palla e passiamoli sui vetri appena sciacquati. La carta dei giornali racchiude un inchiostro particolare che aiuta a togliere gli aloni. Se non disponiamo di quotidiani o riviste in casa, possiamo optare per un panno asciutto in microfibra o pelle di daino, passandolo rapidamente ma facendo una certa pressione così da non lasciare tracce.

Bisogna però fare attenzione a non commettere i soliti errori comuni. Pulire i vetri in giornate troppo calde e soleggiate. Il calore eccessivo asciuga l’acqua e il detergente troppo in fretta senza avere il tempo di agire. Poi, i riflessi del sole possono illudere la vista e non farti notare gli aloni rimasti. Un altro errore è scegliere la carta da cucina o lo scottex per asciugare i vetri, ciò potrebbe rilasciare delle particelle difficili da togliere, meglio piuttosto uno straccio ottenuto da una vecchia t-shirt.

Ecco quindi spiegato come poter rimuovere gli aloni e le macchie dai vostri vetri, in modo da poterli avere puliti e splendenti con metodi del tutto naturali.