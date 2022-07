Se sei in Sicilia devi assolutamente visitare questa spiaggia meravigliosa

La Sicilia è l’isola più grande del Mediterraneo, una terra di mare e sole, ricca di arte, storia e bellezze naturali da scoprire in ogni stagione dell’anno. Stiamo proprio parlando della Sicilia. Le sue spiagge, lunghe più di 1000 km sono dei veri e propri paradisi terrestri che si estendono tra sabbia finissima, scogliere a picco sul mare e calette nascoste.Perfette per rilassarsi a un passo da riserve naturali incontaminate o da scoprire a piedi o in bici durante le escursioni naturalistiche, le spiagge siciliane riescono a soddisfare le esigenze di tutti. Potrete infatti cedere al richiamo dei lidi più affollati, o ritagliarvi un po’ di privacy in calette riparate, nella tranquillità assoluta.

Fontane Bianche, Siracusa

Immagina una spiaggia di sabbia fine, morbida, bianca, bagnata da un mare turchese e trasparente: questa è Fontane Bianche. Il bianco e il blu intensi, che brillano sotto la luce del sole, la rendono simile ad una spiaggia caraibica. Vi ritroverete trasportati in una località esotica, circondati da paesaggi mozzafiato. Situata 25 chilometri da Siracusa, fra scogliere e spiagge di sabbia finissima lambite da un mare cobalto, vi si trova Fontane Bianche. Troverete un tratto di costa lungo 3 chilometri. Viene così chiamato per le numerose fontane naturali di acqua dolce che sgorgano dai fondali e per il colore bianco della sabbia. La mancanza di inquinamento e l’assenza di grandi città nelle vicinanze rendono le acque veramente pulite.

In questo angolo di paradiso troverete sia spiaggia libera che lidi attrezzati, rendendola la meta perfetta per le famiglie con bambini grazie ai fondali bassi e alle temperature dell’acqua sempre calde ma anche per gli amanti degli sport più estremi. Infatti poco lontano dalla costa potrete praticare sport acquatici come il surf e andare alla scoperta delle meraviglie che il mare conserva grazie ad una gita in barca. La zona circostante è ben servita da bar, ristoranti, supermercati, discoteche, campetti da tennis e da calcio. Nei periodi di alta stagione la località potrebbe risultare mediamente affollata, ma l’estensione della spiaggia permette di godere del suo splendido mare in tutta tranquillità. Per concludere la giornata nel migliore dei modi potrete godervi un aperitivo al tramonto in uno dei numerosi bar presenti nel lungomare.

Cosa vedere nei dintorni

Se il mare vi stanca troppo, le alternative sono molteplici ed invitanti. Una delle attività più consigliate è quella dell’escursione a Cavagrande del Cassabile. Questa è una Riserva che raccoglie circa 2.760 ettari di vegetazione e un vero e proprio canyon che raggiunge anche 250 metri. Nella zona si trovano anche i Laghetti di Avola Antica, nei quali è possibile fare il bagno. Oppure potrete fare un’escursione alla Riserva Naturale di Vendicari. Qui si trovano la spiaggia di Cala Mosche e soprattuto Pantalica, sito con oltre 5.000 tombe risalenti all’età del bronzo scavate nella roccia che vi consigliamo di visitare tramite un tour provato.