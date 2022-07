Se vai in Sardegna, ecco cosa non dovresti mai perderti

Cosa fare in Sardegna oltre al mare? Che voi siate amanti della tintarella desiderosi di un break dalle spiagge, appassionati di storia recente o antica in cerca di tracce del passato dell’isola, fanatici di sport all’aria aperta smaniosi di esplorare montagne, grotte e canyon, la Sardegna è sempre una destinazione da sogno perché ci sono veramente tantissime cose da vedere che soddisfano tutti i gusti. Ecco cosa non dovresti mai perduti se vai in Sardegna.

Cagliari

Capoluogo di regione, porto più importante, la più cosmopolita tra le città sarde: Cagliari è il numero uno dell’isola per importanza amministrativa e politica, scambi commerciali, persone di passaggio. E perché allora non fermarsi a dare un’occhiata, anziché scappare subito verso le spiagge? In questa importante città fortificata eleganti quartieri un tempo abitati da aristocratici e borghesi facoltosi convivono con rioni dall’anima popolare, mentre la Marina è il luogo prediletto degli incontri, zona ideale per passeggiate lungomare e drink all’aperto. La lista di cose da vedere a Cagliari comprende una monumentale Cattedrale, il più importante edificio romano di tutta la Sardegna, una splendida terrazza panoramica con vista sul mare e altre meraviglie storiche e architettoniche.

Porto Cervo

Con alcune delle più belle spiagge del mondo, Porto Cervo è considerato il gioiello della Costa Smeralda. Si trova nella parte nord-orientale dell’isola, ed è una delle sue più rinomate località balneari. Le spiagge si trovano a sud della cittadina, a pochi km di distanza. Qui si trovano veri e propri capolavori della natura con acqua cristallina e sabbia bianchissima. Ci sono sia spiagge libere e più appartate, che spiagge attrezzate e frequentate anche da personaggi del mondo dello spettacolo. Le attrazioni di Porto Cervo non sono palazzi storici, musei o rovine antiche bensì hotel di lusso, boutique di stilisti famosi. È un grande spettacolo da vedere almeno una volta nella vita, anche solo per curiosità.

Carloforte

Scorci pittoreschi e atmosfere romantiche vi attendono a Carloforte, un angolo di Sardegna davvero insolito. Unico centro abitato dell’isola di San Pietro, situata a soli 30 minuti dalla costa della Sardegna sud-occidentale, sembra una piccola roccaforte ligure nel mezzo del mar Mediterraneo. Ve ne accorgerete facilmente passeggiando per le vie lastricate di Carloforte: la lingua, la cucina e l’architettura della cittadina sono fortemente caratterizzate da elementi liguri, a cui si mescolano influenze arabe. Il perché sta nella fondazione di questa città, colonizzata nel Settecento da famiglie liguri emigrate in Tunisia in cerca di nuove terre più sicure.