Il caldo estivo assieme alla voglia di muoversi durante le belle giornate, portano alla consumazione di tante vitamine di cui il nostro organismo ha tanto bisogno. Le vitamine sono micronutrienti sostanziali per il nostro metabolismo e la nostra salute.

Intervengono difatti in aiuto delle tante reazioni biochimiche che consentono al corpo di operare e senza di esse molte attività rischiano di peggiorare fino a sfociare in vere e proprie patologie. Esistono varie funzioni che le vitamine operano nel nostro organismo.

Funzioni

Abbiamo la funzionalità plastica: compiono l’azione protettiva antiossidante nei confronti dei radicali liberi per pelle, occhi e capelli, facilitano l’assorbimento dei minerali importanti per lo scheletro come calcio e fosforo.

Poi abbiamo la funzione preventiva: aderiscono alla rimozione di scorie e sostanze dannose e migliorano i meccanismi difensivi del sistema immunitario. Il metabolismo energetico: intervengono nellatrasformazione di zuccheri, grassi e proteine e alla produzione di energia, sono co-fattori degli enzimi nelle reazioni chimiche delle cellule.

Infine l’espressione genica: proteggono le funzioni vitali nei tessuti e assicurano la normale espressione del patrimonio genetico.

Vitamine: ecco lo studio che rivela quali sono le più importanti

Le vitamine in generale si dividono in: liposolubili e idrosolubili. Le prime solubili nei grassi e sono vitamine A, D, E e K. Vengono assimilate più agevolmente dall’organismo in presenza di grassi alimentari e sono immagazzinate nel tessuto adiposo del corpo. Le seconde solubili in acqua e sono la vitamina C e quelle del gruppo B. Il corpo usufruisce subito di queste vitamine e non le accumula in caso di sovrabbondanza, eliminandole attraverso l’urina. Un’eccezione è la vitamina B12, l’unica che può essere accumula nel fegato. Le vitamine più importanti sono le sono quelle del gruppo B.

Sono indispensabili per il normale funzionamento del sistema nervoso, il metabolismo glicidico, lipidico e delle proteine. Una carenza di vitamina B1 può causare stanchezza, irritabilità, inappetenza e disturbi della memoria. La carenza di vitamina B2 invece determina un arresto della crescita, guasti alle mucose e dell’epitelio dell’occhio. Lacarenza di vitamina B3 provoca pellagra, caratterizzata da dermatite, diarrea e alterazioni del sistema nervoso centrale.

Infine la carenza di vitamina B6 può provocare disordini del sonno e del comportamento, declino cognitivo, neurite periferica, disturbi cardiovascolari, anemia e dermatite. Quindi ecco spiegato perché la Vitamina B non deve mai mancare nel nostro organismo.