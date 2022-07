Allontanare le formiche e pulire il pavimento in un colpo solo: ecco come

Allontanare le formiche e pulire il pavimento sono due operazioni che potrai compiere in un solo gesto. In estate, con il caldo, le nostre abitazioni sono invase da un’infinità di insetti infestanti, tra cui anche le formiche. Non è necessario ricorrere a un insetticida chimico, tossico e inquinante. Basterà adottare la buona abitudine di igienizzare le superfici e, tutt’al più, usare alcuni semplici rimedi naturali.

Come allontanare le formiche e pulire il pavimento insieme

Pulire il pavimento con i prodotti giusti ti consentirà di allontanare le formiche da casa tua facilmente. In fatto di infestazioni di insetti, la prevenzione è la prima arma che hai a disposizione. Una cucina sempre igienizzata, senza l’ombra di briciole e altri residui alimentari, attrarrà meno insetti.

Ti potrebbe interessare: Se il tuo pavimento è sbiadito, usa questi rimedi naturali

Oltretutto, giocando sul fatto che le formiche hanno un olfatto a dir poco sviluppato, potrai sfruttare questo loro punto di forza a tuo vantaggio. In che modo? Pulendo i pavimenti con dei prodotti specifici, le cue fragranze risultano mal sopportati da questi instancabili invasori.

Aceto e limone per pulire il pavimento e dire addio alle formiche

Se utilizzerai un detergente fai-da-te a base di acqua, aceto bianco e l’olio essenziale di limone igienizzerai i pavimenti di casa ed eliminerai le formiche in un colpo solo. Questi insetti non tollerano gli odori intensi che emanano l’aceto e il limone.

Come se non bastasse, l’aceto è un prodigioso disinfettante naturale capace di neutralizzare numerosi microbatteri che si annidano in casa. Il limone ha incredibili proprietà igienizzanti, sgrassanti, è un efficace smacchiatore e anticalcare naturale. Combinato con l’aceto è in grado di pulire a fondo ogni superficie e, nello stesso tempo, di allontanare innumerevoli insetti, tra i quali proprio le formiche.

Altri piccoli accorgimenti per tenere lontane le formiche

Oltre a lavare i pavimenti di casa, se vuoi tenere lontane le formiche dovresti seguire altri piccoli, ma importanti accorgimenti.