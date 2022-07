Quello dell’alloro in lavatrice è una classica tecnica “della nonna” per ridare vita ai nostri vestiti ormai sbiaditi. Le grandi proprietà detergenti e igienizzanti di prodotti come l’aceto e il bicarbonato sono già note in molti ambiti ma la grande utilità dell’alloro potrebbe sorprendere.

Specialmente il suo impiego è particolarmente adatto, come abbiamo già detto, per ridare letteralmente vita ai vestiti che a causa dei lavaggi in lavatrice hanno perso tono. Un modo semplice ed economico che vi consentirà di non buttare il vostro maglione preferito facendolo tornare del colore di quando è stato comperato.

Alloro in lavatrice? ecco cosa succede se lo fai: “incredibile”

La capacità dell’alloro, mescolato con il bicarbonato, avrà un impatto tale sui vostri capi da rimanervi a bocca aperta. Di sicuro non potrete più farne a meno. La procedura da mettere in atto per dare nuova vita ai vestiti sbiaditi è molto semplice. Vi basterà infatti mettere in una pentola 10 foglie d’alloro e 4 cucchiai di bicarbonato.

Una volta aggiunta l’acqua portatela ad ebollizione e collocatela sul fuoco per almeno 20 minuti. In questo modo il bicarbonato si scioglierà e l’alloro rilascerà le sue proprietà. A questo punto versate l’acqua in un recipiente e immergete i vestiti che richiedono del vostro intervento per recuperare l’originario splendore. Lasciateli quindi in ammollo per 24 ore trascorse le quali, dopo averli sciacquati, potrete pulirli a mano o in lavatrice conseguendo risultati strepitosi.

L’alloro non è l’unico potente compagno per ridare colore agli abiti sbiaditi. Le nonne ci insegnano infatti che vi sono diversi rimedi naturali. Il procedimento da adottare è sempre lo stesso, lasciare cioè in ammollo i vestiti per un giorno intero e poi lavarli ancora dopo averli sciacquati. Stupirà sapere che si raggiungono risultati stupefacenti anche impiegando del sale, sempre da sciogliere in acqua calda, oppure dell’aceto di mele.

In ogni caso parliamo comunque di prodotti che di solito si trovano già nella nostra cucina il che porta ad un risparmio economico e a compiere una vera difesa dell’ambiente evitando l’impiego di agenti chimici.

Quindi l’alloro, insieme ad altri elementi, diventa uno dei miglior metodi naturali per far riprendere colore ai vostri cari vestititi sbiaditi. Se seguirete tutti i passaggi vedrete come i risultati saranno incredibili.