L’estratto conto è un documento che arriva a casa ad inizio anno e comprende il riepilogo delle spese avute durante l’anno precedente. È un documento abbastanza importante e bisogna saperlo leggere nel modo giusto e non bisogna mai ignorarlo. Infatti, ci possono essere degli errori e se non si notano in tempo, non si possono più risolvere. L’estratto conto non mostra solo i movimenti ma anche le condizioni e le spese del tuo conto corrente. Inoltre, l’estratto conto da parte della banca, oltre al riepilogo spese, ci dirà anche se il conto è andato o è ancora in rosso, il tasso di interesse debitore applicato, l’importo totale degli interessi addebitati nell’anno, il tasso di interesse applicato alle giacenze del conto e l’importo totale degli interessi maturati nel periodo di riferimento.

Come leggere l’estratto conto? Ecco la spiegazione “passo-passo”

Come stavamo dicendo, l’estratto conto è un documento abbastanza importante e bisogna saperlo leggere dato che ci mostra tutte le le spese legate al conto corrente e tutti i servizi ad esso collegati.

Per spiegare il tutto meglio, andiamo a fare un esempio concreto di un estratto conto di una persona a caso. Andiamo a vedere che la persona in questione ha avuto 31 spese di scrittura, 14 prelievi contante da altre banche, 58 ricariche per prepagate, 13 accrediti stipendio, 10 bonifici verso altre banche e 4 bonifici istantanei.

Le operazioni effettuate sono state 130, con un costo di 70 euro. Il conto non è in rosso e non ci è mai andato e non ha avuto interessi sulle giacenze. Il profilo che si può dedurre da questo conto, per la Banca d’Italia è di una famiglia con operatività bassa che per la sua banca ha un ICC di zero e non i 70 euro da lui pagati nell’anno.

Imparando a leggere l’estratto conto si potrà capitare e tenere d’occhio sempre i movimenti della propria carta e di tutte le spese.