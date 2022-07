In molti casi le personalità famose per essere pessimiste sono associate al termine disfattista. In realtà pur non essendo così diverse “di base”, queste due terminologie sono distinte: se il pessimista per definizione vede tutto “nero” ed è portato a ragionare in merito alle eventualità negative, il disfattista è più attivo in questo ragionamento che risulta essere, enciclopedia alla mano ” l’accettazione della sconfitta senza lottare od opporre resistenza “. Insomma i profili disfattisti non sono solo pessimisti ma si prodigano per portare avanti un atteggiamento a tratti fatalista in tutti i sensi. Quali sono i disfattisti “tipicI” tra i segni zodiacali?

Conosci i segni più disfattisti, secondo lo zodiaco? Eccoli qua!

Pesci

E’ abbastanza famoso per “arrendersi senza combattere”. Non è pessimista, anzi spesso si impone un atteggiamento positivo ma si “scioglie” come neve al sole alle prime reali difficoltà, sottovalutando la propria capacità emotiva.

Vergine

Vergine è il disfattista “attivo”, quello che modifica la propria logica e razionalità per portare acqua al proprio mulino, e quest’acqua è spesso corredata dal disfattismo puro. Un po’ come una delle più famose leggi di Murphy, Vergine sostiene che “se qualcosa può andare storto, lo farà“, quasi come se ad attivarsi concretamente in tal senso possa effettivamente influire sullo stato delle cose.

Cancro

E’ un segno positivo ma troppo sensibile per resistere alle avversità ed alle critiche: rispetto a Pesci non è portato “buttarsi giù” subito, ma concretamente anche quando le cose vanno bene pensa sempre al peggio sia per cautelarsi ma anche per poter dire “l’avevo detto io”.