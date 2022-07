Lavare i piatti può sembrare un’operazione non così complicata ma in realtà tutto sta nella scelta giusta del detersivo per gli stessi piatti. Come per la sicurezza, anche l’impatto ambientale è spesso sminuito, ma se cerchiamo un prodotto che agisca in fretta e che tolga tutto lo sporco senza fatica, non possiamo pensare che sia totalmente innocuo, né per noi né per l’ambiente. Per ridurre l’impatto ambientale, meglio acquistare le ricariche per risparmiare plastica e utilizzarli con moderazione.

Non acquistare prodotti disinfettanti, igienizzanti e che uccidono germi e batteri. Oltre a essere inservibili, sono anche contaminanti. In casa, la normale pulizia è bastante, non serve igienizzare, l’igiene assoluta dura molto poco perché l’ambiente in cui viviamo non è sterile.

I bambini hanno bisogno di crescere in un ambiente non igienizzato per fortificare le difese e gli ingredienti che sopprimono i batteri una volta arrivati nell’ambiente non fanno differenza tra batteri buoni e cattivi ed uccidono tutti, con un cattivo impatto ambientale. Vediamo adesso qual è il miglior detersivo per lavare i nostri amati piatti.

Detersivo migliore per lavare i piatti esiste: ecco quello che rimuove ogni alone

Rispondere in realtà non è facile perché le etichette sono poco chiare e fare confronti a casa può essere difficile. Altroconsumo ha condotto un test su 16 marche per ricercare di capire qual è il prodotto migliore. Le prove hanno attribuito a Green Emotion Piatti concentrato al limone il primo posto sul podio sia per il concentramento di tensioattivi efficaci e non nocivi per l’ambiente, sia per il numero molto alto di piatti che riesce a lavare.

Citiamo anche la seconda posizione dove troviamo Winni’s piatti concentrato lime e fiori di mela con prestazioni simili. In terza posizione si inserisce il detergente Tandil Detersivo per piatti concentrato lemon della catena di supermercati Aldi, che offre buoni servizi al lavaggio anche se contiene un numero maggiore di sostanze poco biodegradabili e allergeni. Tra i migliori va ricordato anche Conad Verso Natura Eco Concentrato lime e menta. Risulta essere il detersivo che rispetta di più green perché contiene il minor numero di sostanze negative per l’ambiente.

Eccovi dunque elencati i migliori detersivi per piatti da poter impiegare per compiere questa azione nella salvaguardia della vostra vita e di quella dell’ambiente.