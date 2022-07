Ecco come far crescere rigoglioso un alberello di mango in vaso: la guida

Fortunatamente, coltivare un alberello di mango in vaso non è troppo difficile, a patto di avere pollice verde e un po’ di pazienza. Il mango è un albero da frutto tropicale che richiede condizioni specifiche per prosperare; cresce meglio in zone soleggiate con molto calore e umidità. La stagione di questo frutto succoso e dolce dura solo un paio di mesi, ma vale la pena aspettare perché non troveremo un’altra esperienza gustativa come questa in nessun altro luogo. Una volta assaggiato un mango coltivato in casa, sarà difficile tornare a quelli acquistati in negozio.

Cosa serve per far crescere rigoglioso un bel alberello di mango

Gli alberi di mango richiedono un clima caldo e umido per crescere. I luoghi migliori per la coltivazione del mango sono le aree tropicali e subtropicali, come il Sud-Est asiatico e il Sud America. Tuttavia, con le giuste condizioni, è possibile coltivare un albero di mango anche in casa posizionandolo all’interno di un vaso.

Prima di iniziare è bene sapere che esistono due tipi di albero di mango: quello sempreverde e quello stagionale. La varietà sempreverde produce frutti tutto l’anno, mentre la varietà stagionale produce frutti solo in un periodo specifico dell’anno. Se scegliamo di coltivare una varietà stagionale, possiamo aspettarci di raccogliere i primi manghi dopo tre-cinque anni. Una volta che il nostro albero di mango si sarà stabilito, produrrà frutti per 20-30 anni.

Mango da seme, piantina o talea

La coltivazione di alberi di mango da seme non è consigliata. Può essere difficile, perché le piantine di mango sono schizzinose e sensibili ai cambiamenti dell’ambiente. I semi di mango vanno piantati in casa, in vasi, in un terreno caldo ricoperto da un sottile strato di compost o di fertilizzante.

Una volta che i semi sono germogliati, manteniamo il terreno umido, ma non bagnato. Gli alberi di mango sono estremamente delicati e sensibili durante il primo anno di crescita, quindi è meglio avviare le piantine al chiuso in un ambiente controllato. Se piantiamo i semi all’aperto, potrebbero non sopravvivere alle intemperie.

La coltivazione di un albero di mango a partire da una piantina non è così difficile o complicata come quella di un seme, ma richiede qualche attenzione in più. Le piantine di mango devono essere piantate in vasi in un terreno ricco e organico, umido ma non zuppo. Assicuriamoci di tenerle ben innaffiate, ma non inzuppate e di tenerle lontane dalla luce diretta del sole finché non avranno sviluppato alcune foglie.

Per la coltivazione dell’alberello di mango per talea dobbiamo prima riconoscere la varietà di mango da coltivare. Alcune varietà possono essere difficili da propagare, quindi prima di prelevare una talea è bene documentarsi sul modo migliore per coltivare una determinata varietà. La modalità più semplice consiste nel selezionare un germoglio sano dal tronco della pianta, quindi piegarlo verso il basso e torcerlo a forma di “U”. Una volta ottenuta la talea, possiamo piantarla immediatamente in un vaso di terra o conservarla in un vaso con dell’acqua fino al momento della messa a dimora.