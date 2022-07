Non sempre è facile avere a che fare con chi sceglie o è semplicemente portato ad essere irrazionale. Questo termine come intuibile rappresenta l’antitesi della logica e del ragionamento basato sulla ragione, e prevede al contrario una metodologia di comportamento basata sull’istinto, sul momento ed è spesso influenzato dall’influenza del momento. Solitamente tra uomini e donne sono sopratutto i primi ad essere più “impulsivi” e quindi quasi orgogliosamente portati a comportarsi come dei cani senza padrone. I segni maschili più irrazionali evidenziano uomini che effettivamente scelgono di non utilizzare il raziocinio in molti casi.

Ecco gli uomini più irrazionali secondo lo zodiaco. Ci sei anche tu?

Ariete

Rientra alla perfezione in questa categoria: Ariete non programma, non pianifica e sopratutto si affida al proprio istinto anche se questo lo fa apparire come ottuso: l’uomo sotto questo segno è solito comportarsi in questa maniera senza remore perchè consciamente ma anche inconsciamente, è qualcosa che lo fa apparire come “selvaggio”. Ma in fatto di efficienza, questo atteggiamento irrazionale è opinabile.

Cancro

Cancro appare appena più razionale e logico, ma basta realmente poco per farlo uscire dai “binari”. Tutti i migliori propositi vanno a farsi a benedire con molta facilità se ad esempio arriva una critica di troppo al momento sbagliato: in questo caso Cancro si affida completamente al caso, con risultati spesso magri.

Sagittario

Anche il calmo e serafico Sagittario si affida abbastanza raramente alla razionalità preferendo le proprie sensibilità e le proprie sensazioni anche perchè solitamente sono queste a farlo comunque “procedere”. Sopratutto in amore è un “cane sciolto” che non segue un filo logico e questo lo porta a compiere errori su errori.