Il termine cool in inglese può avere vari significati, da freddo” e “distaccato” ma nell’ambito sociale e sta a significare un atteggiamento o una persona di tendenza, “figo”, e indubbiamente degno di interesse e dotato di stile. E’ stato uno dei primi termini anglofono ad entrare nel nostro modo di dire anche se ancora oggi è associato ad un contesto prettamente giovanile. Essere cool costituisce per molti una “chiave” per il successo, sia nell’ambito popolare che in quello sentimentale e lavorativo. Ma alcune persone riescono a far trasparire questa tendenza senza sforzarsi, e solitamente fanno parte di alcuni segni zodiacali specifici. Questi riescono ad essere facilmente “cool”.

Ecco i segni più “cool” dello zodiaco. Controlla se c’è il tuo!

Acquario

Non ha per forza uno stile riconoscibile nell’abbigliamento, ma è sempre preciso e mai banale. Ma è “cool” sopratutto nel modo di porsi, sempre alla mano, ma anche molto affidabile all’occorrenza. Ad Acquario basta una parola, un gesto, per mettere a proprio agio chiunque.

Scorpione

Se si apprezza l’essere di tendenza nel senso di “formale”, Scorpione è sicuramente quello a proprio agio con giacca e cravatta, o con qualsiasi abito e sopratutto in ogni forma di ambiente dove è necessario essere “in tiro”. Si adatta benissimo a questi contesti.

Bilancia

Decisamente degno di essere citato il segno della Bilancia che è naturalmente portato ad apparire sempre in controllo, mai eccessivo eppure mai noioso. Il perfetto equilibrio è “condito” da un comportamento estremamente comunicativo ed empatico al punto giusto. Ed anche nel look è decisamente particolare.