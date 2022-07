La paura fa parte della natura umana ed è qualcosa di molto importante dal punto di vista della “capacità di sopravivvenza” rappresentando un’istinto che molto spesso ci porta ad allontanarci dalle zone di pericolo, ma è anche qualcosa che in tutte le culture umane viene visto come un difetto, o più nello specifico, qualcosa da “tenere a bada”. Infatti le personalità che non esprimono coraggio sono quelle solitamente meno rispettate e più derise, ma che allo stesso tempo non si fanno problemi a evidenziare in modo genuino le proprie paure. Anche tra le donne esistono numerose personalità che non si nascondono: ecco le paurose per eccellenza secondo lo zodiaco.

Ecco le donne più paurose di tutte! Cosa dice lo zodiaco?

Gemelli

E’ una donna che sembra vivere sempre tesa, come una corda di violino. Tutto la spaventa, a partire dalle dinamiche della routine, ad esempio è spaventata dalle malattie e dalla possibilità che le cose vadano male, fino a sensazioni generiche, come ad esempio in relazione alla situazione economica.

Bilancia

Se è abituata a tenere sotto controllo la maggior parte della propria vita, Bilancia resta “paurosa”, sopratutto nell’ambito sentimentale e puramente personale. Questo perchè non si sente mai abbastanza valorizzata spesso vive con il timore di essere poco considerata. Essere accettata dalla società rappresenta qualcosa di fondamentale per la sua personalità.

Toro

Non è in grado, o forse non vuole comprendere appieno la condizione naturale di causa-effetto: conseguenza, la Toro è spaventata da qualunque cosa, pur comprendendone basilarmente le dinamiche. Ha paura nell’essere lasciata, di non avere successo ma ha anche tante fobie.