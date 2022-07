L’estate con le sue giornate calde e belle ci fa venire voglia di uscire e stare all’aria aperta. Ma per chi è amante della botanica viene anche la voglia di prendersi cura delle proprie piante e del proprio giardino. Se si vuole godere del verde delle piante e dei colori dei fiori anche nel periodo del caldo torrido, soprattutto se si hanno balconi e terrazzi esposti al sole per molte ore, bisogna prediligere le piante giuste che si adattano a temperature torride. Adesso vi elencheremo la lista delle migliori piante che resistono a tali temperature.

Ecco le piante che resistono al caldo cocente: la lista delle migliori

Iniziamo col Geranio. Tutte le tipologie di gerani sono amanti della luce piena del sole e di un clima caldo. Èuno dei fiori che non a caso simboleggia l’estate con i suoi colori e odori.

Passiamo alla Lavanda o lavandula. Questa è una pianta molto usata per dare tocchi di colore ai giardini, ma può essere seminata anche in vaso su balconi e terrazzi. La Lavanda ama l’esposizione diretta del sole e fiorisce anche in zone con temperature parecchio calde. Bouganvillea è la pianta che meglio si adatta al clima caldo e salino tipico delle zone di mare. Se si vuole godere di una considerevole fioritura bisogna collocare la pianta in spazi che prendono la luce del sole diretta per diverse ore al giorno, altrimenti la pianta genera fogliame a scapito dei fiori.

La Gaillardia è anch’essa certamente una pianta da tenere in considerazione tra le nostre scelte poiché è una delle piante più durevoli al mondo in grado di vivere sia in climi caldi che a temperature gelide. La sua resistenza è tale che i fiori recisi si conservano vivi per diverso tempo.

Il Plumbago o gelsomino azzurro, è una pianta di origine africana che vive e cresce in ambienti soleggiati e che oltrepassano i 40°. Il plumbago è una pianta ideale per gli spazi esterni esposti alla luce diretta del sole per tante ore al giorno.

Infine abbiamo la Solandra maxima. La solandra è una pianta molto intrigante e particolare che ben si adatta agli ambienti soleggiati per molte ore al giorno e richiede poche annaffiature. Ecco dunque la lista delle migliori piante che possono riempire i vostri balconi e i vostri giardini anche durante il caldo torrido estivo.