Anche se non siamo interessati alla popolarità, nella maggior parte dei casi vogliamo essere accettati e magari apprezzati per quello che siamo e per quello che siamo in grado di fare. E’ parte della natura umana, essendo la nostra una specie che è considerabile altamente sociale. Nell’ambito della psicologia questo è dimostrato, così come che alcune personalità riescono ad essere mediamente più potenti, in grado di avere un’influeza particolare, un mix di carisma, impressione positiva e capacità decisionale naturalmente molto spiccata. Secondo lo zodiaco i segni più potenti sono i seguenti.

I segni più “potenti” dello zodiaco. C’è il tuo segno?

Cancro

E’ molto empatico, e riesce per questo motivo a capire “al volo” ciò che stanno pensando gli altri, e quindi anche risulta naturale per Cancro sapersi “immedesimare” negli altri con molta facilità. In ambito sociale questa capacità se sfruttata a dovere da a Cancro un vantaggio non indifferente dal punto di vista strategico che lo rende quindi anche a tratti “temibile” nell’ambito delle relazioni.

Scorpione

La “potenza” dello Scorpione non è spiegabile facilmente in quanto si tratta di un profilo che è efficiente ma anche sensibile allo stesso tempo. Non tollera però le critiche, deve essere lui quello in grado di giudicare. Se messo a propro agio Scorpione si dimostra assolutamente polivalente.

Ariete

E’ la personalità forte per eccellenza, quella che fa inevitabilmente “girare gli sguardi” e che viene inevitabilmente ammirato e seguito. Ariete conosce la propria forza emotiva e caratteriale e spesso ne trae vantaggio ma non è un “fanfarone”.