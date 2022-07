Oroscopo domani Paolo Fox, 20 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, mercoledì 20 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 20 luglio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani, nonostante la Luna in aspetto favorevole e Mercurio nel segno, potresti provare ancora quella sgradevole sensazione di essere esaminato, agitato per qualcosa. Cerca di avere pazienza e vedrai arrivare presto le giuste ricompense ai tuoi sacrifici. In amore chi è single d tempo potrà fare un incontro interessante entro il mese di agosto.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani potrai cominciare a recuperare a livello fisico e mentale e lasciarti alle spalle lo stress accumulato nel mese di giugno. Con Venere in buon aspetto dovresti cercare di abbandonare le tue riserve e lasciarti guidare di più dall’istinto e dalle emozioni. In questi giorni l’amore potrebbe riservarti piacevoli sorprese, se solo mollerai un po’ di diffidenza.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani dovrai fronteggiare una Luna in aspetto contrario: occorrerà la massima cautela, soprattutto in amore e in famiglia. Cerca di non trasformare un piccolo disagio in un’occasione per litigare. Se da tempo stai discutendo con il partner, sentirai la necessità di chiarire. Le idee, la voglia di fare non ti mancano, quello che manca è un po’ di energia fisica.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani una splendida Venere potrà aiutarti a riportare l’amore in primo piano. Finalmente potrai risvegliare i sentimenti, a patto che tu tenga a freno la tua vena sarcastica. Spesso, non te ne accorgi, ma il tuo modo di fare dell’ironia può ferire la sensibilità di chi ti sta accanto. Servirà particolare prudenza soprattutto con la Bilancia e il Cancro.