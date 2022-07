Oroscopo Paolo Fox domani, 20 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani mercoledì 20 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 20 luglio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai come alleati la Luna, Giove e Mercurio. Finalmente hai ritrovato al tua carica energetica, la voglia di tornare in pista, di avventurarsi su nuove strade inesplorate. Per l’amore, se sei single potrai contare sulle stelle di agosto. Chissà che tu non conosca la persona ideala, qualcuno capace di intendersi alla perfezione con te.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani sarà un altro giorno che ti imporrà la massima cautela. Cerca di tenere la tua agitazione sotto controllo. da giorni hai maturato una grande quantità di stress e di stanchezza fisica. Hai la spiacevole sensazione di doverti fare carico da solo di un fardello piuttosto pesante. Sforzati di non sfogare questa tensione nervosa sulla persona vicina.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani le stelle ti aiuteranno a recuperare dal punto di vista psicofisico. Non ti mancherà un desiderio di vivere nuove emozioni in amore, di rimetterti in gioco. Purtroppo sul fronte pratico dovrai fare i conti con Mercurio contrario. Servirà attenzione con i soldi, potresti sentirti ancora un po’ confuso sul da farsi. Sii prudente, meglio non prendere decisioni rischiose.

Oroscopo domani: Pesci

Domani dovresti cercare di chiarire cosa non va con le persone a te vicine, e non trascinarti dietro questioni taciute. Il prossimo weekend ti troverà particolarmente nervoso: meglio arrivarci più leggero. Per fortuna, Venere di nuovo attiva da poco darà nuovo slancio alle storie d’amore e ai nuovi progetti professionali. Dovresti approfittarne e non restartene con le mani in mano.