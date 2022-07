Questi afidi sono i peggiori: ecco in quali piante li trovi e cosa fare

Gli afidi, più noti come pidocchi, sono tra i pericolosi nemici delle piante. Questi insetti possono essere con o senza ali. Gli afidi alati sono tra i peggiori in assoluto, perché migrano con facilità e rovinano le piante più velocemente, trasmettendo molti virus da una specie malata a una sana in pochissimo tempo.

Gli afidi peggiori: quali piante attaccano e cosa fare

Gli afidi, meglio conosciuti come i pidocchi delle piante, sono insetti che possono infestare le piante da esterno, interno, nonché orti e colture. Sebbene non sia in salvo nessun tipo di specie botaniche, gli afidi aggrediscono con più frequenza le piante arbustive con corteccia legnosa. Proprio negli arbusti questi insetti trovano riparo quando le temperature sono basse.

Grazie al loro apparato boccale succhiatore, gli afidi succhiano la linfa vitale e le sostanze nutritive della specie aggredita. Così facendo, la pianta ha un conseguente squilibrio metabolico e s’indebolisce. Le foglie cominciano ad arricciarsi e, nelle aggressioni più gravi, perfino a cadere.

Come se non bastasse, questi insetti possono trasmettere delle tossine nella pianta, bloccando una crescita sana. Gli afidi secernono la melata, una sostanza zuccherina capace di favorire la formazione di funghi, portatori di malattie. La melata può impedire il normale assorbimento dei raggi solari da parte delle foglie, ostacolando la fotosintesi clorofilliana.

Mai il danno più grave che gli afidi possono provocare riguarda la trasmissione dei virus, alcuni dei quali sono fatali per piante e colture. I peggiori, anche in questo caso, sono gli esemplari alati, perché volando, possono diffondere la malattia da una pianta a un’altra con più facilità.

Come prevenire un attacco di afidi

Gli afidi, alati o non, sono uno tra i nemici peggiori delle piante. Ecco, perché prevenire un loro attacco è importante. In che modo?