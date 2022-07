Al netto dei cambiamenti sociali, economici e strutturali, alcuni piccoli problemi legati al vivere quotidiano continuano a “tenere testa” anche al giorno d’oggi. Le pulizie e le faccende di casa costituiscono qualcosa che formalmente deve essere effettuato a cadenze regolari per mantenere l’ambiente dove si vive ordinato e pulito a sufficienza. Il calcare costituisce una delle forme di “fastidio” più difficili da arginare perchè è strettamente correlato ad un elemento fondamentale e presente in ogni angolo della casa come l’acqua. Debellare il calcare non è assolutamente impossibilee ma può risultare più difficile del previsto.

Cos’è ?

Il calcare infatti tende a svilupparsi dove è presente l’acqua con una certa regolarità, quindi sanitari, lavelli, piastrelle ed è evidente che sono sopratutto luoghi come bagno e cucina ad evidenziare la presenza di questo minerale che strutturalmente è una roccia sedimentaria (ossia tende a svilupparsi con il tempo tramite “accumulo”) ed è composto sopratutto da calcite . Il calcare “proviene” dall’acqua corrente, che a seconda della durezza (termine determinato dalla presenza di minerali). Quanto più l’acqua è “dura”, e più facilmente il calcare tende a formarsi sopratutto in prossimità di luoghi dove l’acqua non viene rimossa in modo efficace.

Questi rimedi contro il calcare hanno effetti sorprendenti e naturali: ecco quali

L’aceto ad esempio risulta essere uno dei vari modi naturali per disfarsi di questo elemento minerale: sia nella sua versione “pura” che diluita (per le superfici più delicate è anche utile utilizzare l’aceto bianco) può essere utilizzato a mo di detergente, su una spugna o un panno. In caso di sporco ostinato è possibile lasciarlo “operare” per qualche ora prima di agire di olio di gomito. Rubinetterie, fornelli ma anche doccioni, e sanitari possono essere tranquillamente trattati con il calcare, magari lasciati in ammollo in una soluzione formata da acqua e aceto, in parti uguali.

Decisamente efficace anche il bicarbonato, utilizzato in combinazione con l’aceto ma anche al “naturale”, ad esempio per eliminare il calcare dal cestello della lavatrice. Basta utilizzare mezza tazza di bicarbonato nel cestello o nel cassetto del detersivo, prima di effettuare un lavaggio a vuoto, almeno 2-3 volte al mese.

Una mistura composta da acqua, aceto bianco (con l’aggiunta di qualche goccia di olio essenziale) è eccellente per togliere le incrostazioni di calcare ad esempio sui sanitari, sulla vasca o nel box doccia.