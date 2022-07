Spesso la connotazione dell’essere influente incide con quella legata alla popolarità, che è un po’ il desiderio generico di essere apprezzato e valorizzato dai contesti sociali. Alcune persone infatti riescono ad essere natauralmente capacità di essere influenti ed essere accentrative, ed in molti casi anche apparire come affidabili e carismatiche. Ma per altri l’influenza può essere anche negativa, ma in ogni caso “ogni forma di pubblicità” è comunque influenza, secondo un detto. Quali sono i segni più influenti, ossia quelli che sono in grado di avere un peso maggiore nei contesti sociali, e che fanno maggiormente parlare di loro?

Questi segni sono i più influenti dello zodiaco! Li conosci?

Pesci

Anche se è un profilo che non è esattamente “l’animale della festa” per eccellenza, quando c’è da comprendere la natura umana e i sentimenti più profondi, Pesci costituisce la scelta migliore. E’ il saggio per eccellenza pur mantenendo un livello di umiltà importante, che lo rende molto gradevole da ascoltare.

Bilancia

Bilancia parla poco, ma quando lo fa, ha una grande influenza e considerazione, essendo molto carismatico e portato a giudicare in maniera equa e corretta. Questo perchè ha la dote della calma che lo aiuta ad immedesimarsi in tutte le situazioni. Ecco perchè è apprezzato: non parteggia mai per nessuno, ma empatizza con tutti.

Ariete

E’ il profilo accentrativo, che fa sempre parlare di se, anche se preferisce per forza di cose che si parli di lui in senso positivo. Ariete non è un profilo che vivere all’ombra di altre persone, deve spiccare ed evidenziarsi ma è anche un profilo molto concreto.