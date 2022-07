Avere una corretta percezizone delle proprie qualità e della nostra personalità è assolutamente importante per ambire ad una considerazione sufficiente da parte di chi ci circonda. Tutti abbiamo delle peculiarità, dei talenti ma anche dei limiti con annesse mancanze. Eppure esistono personalità che si danno arie anche in ambiti dove non spiccano positivamente, anzi in alcuni casi queste personalità amano autoincensarsi forse per sopperire ad una capacità effettiva di dimostrare un’attitudine. Ma è anche possibile darsi arie per molti motivi differenti: ecco secondo lo zodiaco i segni zodiacali che mantengono questo modus operandi più spesso. Quali sono questi segni che si danno arie?

Questi segni zodiacali sono famosi per “darsi arie”. Ecco quali sono!

Leone

Leone è abbastanza sbruffone per definizione ma solitamente da meno fastidio perchè fondamentalmente neanche lui crede alle esagerazioni che dice. La realtà è che hanno effettivamente molte capacità ma considerano l’azione stessa di darsi delle arie come necessaria per aumentare il proprio ego e per far parlare di se.

Ariete

Ariete invece crede seriamente alle proprie esagerazioni: queste servono sia come incentivo, una forma di “aiuto” per continuare a “darsi forza”, ma anche e sopratutto per evidenziare che lui è fondamentalmente più bravo ed abile a fare praticamente tutto. Guai a sfidarli!

Acquario

E’ un profilo competitivo, che percepisce anche un’azione ludica come una sorta di sfida e di “minaccia” alle proprie capacità, anche quando chiaramente non è così. Acquario non lo fa capire sempre immediatamente ma è un segno che naturalmente pone enorme enfasi attorno alle proprie azioni: qualsiasi cosa fa lui sembra “ammantato” da una sorta di brina speciale.