Se sei in Sicilia devi assolutamente visitare questi borghi famosi e suggestivi

La Sicilia, terra dai mille volti e dall’immenso patrimonio storico, archeologico e architettonico, uno dei più vasti e diversificati d’Italia. Ha subito numerose dominazioni, da quella greca a quella romana, dai normanni ai bizantini passando per i Longobardi. I borghi della Sicilia rappresentano scrigni di arte e di storia che si inseriscono magnificamente in un contesto paesaggistico d’altri tempi. All’interno di ogni paese si possono ammirare monumenti di ogni epoca e di ogni stile che li rende unici.

Borgo Parrini

Frazione di Partinico, Borgo Parrini è uno dei borghi segreti della Sicilia. Se vi trovate nella parte occidentale della Sicilia, magari impegnati in un on the road tra le principali città, non potete assolutamente perdervi una tappa a Borgo Parrini. Si tratta di una piccola frazione del comune di Partinico che attira tantissimi visitatori e curiosi grazie al suo meraviglioso stile, con gli edifici colorati ispirati all’artista spagnolo Guadì. Passeggiando tra le sue vie vi sembrerà, infatti, di trovarvi a Barcellona! Si tratta di una frazione molto contenuta, visitabile tranquillamente in meno di un’ora, quindi vi consigliamo di non perdervela assolutamente.

Geraci Siculo

Il cuore delle Madonie racchiude il piccolo e prezioso gioiello medievale: Geraci Siculo, in provincia di Palermo. Tutto a Geraci Siculo riporta alle sue origini medievali, a partine dalle stradine strette e tortuose che raggiungono le rovine del castello Ventimiglia. Sicuramente tra tutti i monumenti del borgo, quello che non si deve assolutamente perdere è il castello di Ventimiglia o meglio, i ruderi. Arroccato su uno sperone di roccia, offre una vista del tutto suggestiva. Una bellezza rara che anticamente veniva apprezzata per avvistare eventuali nemici.

Marzamemi

Marzamemi è un borgo di pescatori che si trova tra Pachino e Noto. Ha una spiaggia molto belle come quella di San Lorenzo, ma è famoso soprattutto per la deliziosa atmosfera e per la bellezza della sua piazzetta, circondata dagli edifici bassi in pietra e piena di ristoranti azzurri che servono piatti di pesce fresco. Siamo a due passi dalla bellissima Riserva di Vendicari. Inoltre è un punto di appoggio per poter visitare i paesi limitrofi e poter godere delle meravigliose spiagge che offrono.

Erice

Se volete fare un viaggio nel medioevo e respirare aria di leggende, dame e cavalieri, vi consigliamo di fare un viaggio ad Erice, il borgo medievale in provincia di Trapani. Mura di cinta, stradine lastricate, salite, discese, chiesette e una vista sul mare che difficilmente riuscirete a dimenticare, il borgo della costa occidentale della Sicilia. Arroccato sui pendii del Monte San Giuliano a 750 metri, Erice è un borgo in pietra dove il tempo sembra essersi fermato. Dall’alto del castello che domina il paese, la vista è mozzafiato e spazia da Trapani fino alle Isole Egadi. Erice è un meraviglioso borgo sovrastato da un castello che, soprattutto al mattino, si nasconde tra le nuvole in cima a un promontorio. Quando la nebbia si dissipa, la vista dalla cima vi permetterà di vedere la costa della Tunisia attraverso il Mediterraneo.