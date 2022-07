Già da piccoli, vedendo i nostri genitori, ci abituiamo a pagare le bollette, quanto prima. Niente è gratis quindi è doveroso pagarle, anche se quando bisogna farlo non siamo troppo contenti. Non molti sanno che quando arrivano a casa alcuni tipi di bolletta, non bisogna pagarle. Andiamo a vedere quali sono.

Se ti arrivano queste bollette non pagare: ecco il motivo assurdo

Come stavamo dicendo, esistono delle bollette che anche se ci arrivano a casa, non devono essere pagate, soprattutto se sono molto vecchie. In ogni caso, è meglio controllare prima le date effettive della fornitura. A volte fanno dei conguagli e poi ti mandano la bolletta a casa con quello che devi pagare. Se però la fornitura è molto vecchia e ha superato il limite di prescrizione, non deve essere più pagata. La prescrizione é una specie di scadenza, dopo la quale, in questo caso non bisogna pagare niente. Andiamo quindi a vedere quando le bolletta non devono essere pagate e dopo quanto tempo vanno in prescrizione. Ogni bolletta, che sia luce, gas, acqua ha il suo termine di prescrizione, ovviamente varia in base alla tipologia.

Le bollette della luce emesse prima del 2 marzo 2018, avevano una scadenza di 5 anni, mentre dopo quella data il limite è stato messo a due anni.



Per l’acqua invece, fino al 1° gennaio 2020, la soglia massima di prescrizione era di 5 anni, mentre ci dopo il 1° gennaio 2020 è passata a due anni. La stessa cosa vale per il gas, fino al 1° gennaio 2019 la scadenza è dopo 5 anni, mentre dopo è di 2 anni.

Una cosa che ancora non deve cambiare è la prescrizione delle bollette del telefono, che è ancora stabilità a 5 anni. Ovviamente con il tempo, anche questa potrebbe cambiare e passare da 5 a 2 come è successo con le altre bollette. In ogni caso, facendo attenzione alle date, si possono risparmiare parecchi soldi.