Arricchirsi con le criptovalute non è semplice dato che si tratta di una moneta comunque molto volatile ed imprevedibile. Esistono però persone, che hanno avuto fortuna e si sono arricchite con questo investimento. Alcune esempi possono essere fatti anche per Shiba Inu.

Esistono tanti modi e tanti meccanismi per investire nei mercati finanziari. Sono sempre più diffusi però, gli investimenti nelle criptovalute, monete virtuali sempre più diffuse nel mondo. Cercare di investire in queste monete però, non è semplicissimo dato che bisogna stare attenti a non perdere tutto. Ci deve essere in ogni caso, un piano d’azione, sia se le cose vanno nel verso giusto, sia per il contrario. Infatti per cercare di non perdere tutto bisogna comunque saper quando rinunciare, cioè biosjna avere una soglia massima di perdite. Oltre a questo, ci vuole anche tanta fortuna.

Molte persone che hanno investito in Shiba Inu, sono effettivamente diventati ricchi, soprattutto quando ha superato il Dogecoin (DOGE).

Shiba Inu: ecco l’incredibile storia di chi si è arricchito acquistandolo

Alcune persone, hanno rischiato tutto e hanno investito in questa moneta. Ad esempio c’è stato un investitore che ha investito 8 mila dollari in SHIB. All’inizio della sua esistenza, questa moneta non valeva molto, quindi questa persona, ne ha approfittato e ha investito in esso.

Sicuramente poteva anche perdere tutto, ma così non è stato ed è diventato ricco. Infatti oggi, questo Shina Inu, vale circa 5,7 miliardi di dollari. Quindi con 8 mila dollari, in soli 400 giorni, ha guadagnato 5,7 miliardi.

Anche se questo mondo è molto volatile e instabile, con un po’ di buon senso e molta fortuna, si può guadagnare anche tanti soldi.

Questo investitore, oltre a essere stato intelligente a comprare la moneta il primo giorno della sua esistenza è stato anche molto fortunato.