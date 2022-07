Stop scarafaggi: ecco cosa odiano e come allontanarli definitivamente

Gli scarafaggi hanno l’abilità di entrare in casa con molta facilità, infestandone l’ambiente. Per allontanare gli scarafaggi non necessariamente dobbiamo ricorrere ai prodotti chimici, i quali sono molto nocivi per l’ambiente e per la salute dell’uomo. Prima di ricorrere all’uso degli insetticidi, meglio provare a sbarazzarsi degli scarafaggi con metodi naturali. I rimedi naturali per allontanare gli scarafaggi sono completamente innocui e in determinate condizioni possono essere molto efficaci.

Come entrano in casa?

Gli scarafaggi possono entrare nelle nostre case in diversi modi. Ad esempio possono entrare facilmente dalla porta del balcone o dalle finestre che danno verso l’esterno. Gli scarafaggi possono agevolmente risalire lungo i muri del condominio, a maggior ragione se hanno una superficie ruvida. Possono entrare anche da fessure presenti intorno alle tubature; da buchi presenti nelle pareti, spesso in prossimità di cavi elettrici e dagli scarichi di lavandino, vasca e bidet. Ma inoltre possono arrivare in casa nostra all’interno di casse di alimentari o altri imballaggi di cartone che portiamo in casa. Se pensate, la femmina dello scarafaggio depone dalle 4 alle 22 ooteche, delle strutture lunghe circa un centimetro contenenti dalle 8 alle 16 uova di scarafaggio. Portando in casa uno scatolone contenete fino a 22 ooteche, avete fatto entrare involontariamente dai 176 ai 352 scarafaggi. Una vera e propria colonia.

Come allontanarli con i rimedi naturali

Uno dei metodi al naturale è quello di utilizzare delle trappole fai da te. Potete preparare due tipi diversi di trappole per eliminare gli scarafaggi, una con la colla e l’altra con l’acido borico. Per la prima trappola fai da te contro blatte e scarafaggi, vi occorre un contenitore di vetro o plastica, vanno bene anche delle vaschette in plastica da riciclare. Una volta procurato il contenitore, non vi resta che preparare l’esca che può essere fatta con diversi ingredienti. Ad esempio, vi basta mettete sul fondo del contenitore qualche cucchiaino di burro di arachidi o dell’uvetta cosparsa di grasso e colla. In questo modo gli scarafaggi saranno attratti dall’esca e rimarranno intrappolati nella trappola fai da te.

Repellenti naturali

Gli scarafaggi possono essere allontanati, oltre che dal binomio “alloro e cetriolo”, anche da altri repellenti naturali quali: erba gatta, tanaceto, olio essenziale di aglio e olio di rosmarino. Si applica in maniera abbastanza semplice. Basta porre questi repellenti naturali in prossimità di porte e finestre. Se seguite i nostri consigli per allontanare gli scarafaggi, molto probabilmente riuscirete a fare a meno degli insetticidi chimici.

Sconsigliati i rimedi chimici

E’ sempre sconsigliato l’uso di insetticidi e rimedi chimici contro gli scarafaggi in casa: in ambiente domestico non bisognerebbe mai usare prodotti tossici. Si chiama “insetticida” ma non danneggia solo gli “insetti”, queste sostanze esercitano un’azione tossica su qualsiasi organismo vivente, certo, per gli insetti sono letali ma non hanno un impatto positivo sulla salute dell’uomo. Bersagli indiretti degli insetticidi sono gli animali superiori, come cani, gatti, quindi attenti in caso di animali domestici o bambini molto piccoli in casa, che spesso giocano con le mani sul pavimento.