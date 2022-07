Oggi parleremo di una pianta dalle mille funzioni e proprietà benefiche, l’alloro. Questa pianta aderisce alla famiglia delle lauraceae, è una pianta nativa dell’Anatolia e delle regioni sul mar Mediterraneo che nel corso dei secoli è stata seminata in tutto il sud europeo.

Si tratta di un arbusto perenne, sempreverde, che può raggiungere gli 8 m di altezza. Le cui foglie sono di forma ovale e di doppio colore, verde scuro brillante sulla superficie anteriore e verde chiaro opaco sulla superficie posteriore. Invece i fiori, che sbocciano tra il mese di marzo ed il mese di aprile, sono molto piccoli di colore giallo chiaro verdastro.

Alloro in casa: ecco tutti gli usi stupefacenti che nessuno conosce

Le foglie di alloro sono generalmente usate in cucina come erba aromatica, in realtà si tratta di ottimi rimedi naturali che si rivelano utili non solo per trattare diversi problemi di salute ma anche per prendersi cura di pelle e capelli. L’alloro, difatti, è una pianta pienissima di sostanze nutritive, le foglie racchiudono infatti grandi dosi di vitamina C, vitamina A, acido folico e minerali come calcio, potassio, magnesio, zinco, ferro, selenio e rame.

Questi e altri principi attivi che troviamo nelle sue foglie gli assegnano importanti proprietà per la nostra salute e la cura del corpo. L’olio estratto dalle foglie di alloro contiene principi attivi in grado di alleggerire i dolori che derivano da spossatezza, distorsioni, artrite o reumatismi.

Quest’olio può risultare benefico anche in caso di emicrania e mal di testa. Le foglie di alloro, inoltre, si rivelano efficienti per fronteggiare i sintomi influenzali. Impiegare le foglie di alloro fresche o secche in cucina, così come bere l’infuso ci soccorre nelsostenere le nostre difese immunitarie. Le sostanze naturali racchiuse nelle foglie di alloro appoggiano infatti la salute e il benessere in quanto stimolano l’immunità dell’organismo. Il consumo quotidiano di foglie di alloro al momento di coricarsipuò anche favorire un buon riposo notturno.

Infine nell’ambito di un’alimentazione bilanciata e di un regolare stile di vita, le foglie di alloro possono essere un alleato nella prevenzione del cancro.Quindi concludiamo col dire che questa pianta è un’autentica miniera d’oro di principi attivi fondamentali per il nostro organismo.

Quindi non sottovalutatela, e se avete bisogno di rimedi naturali, usa questa miracolosa pianta.