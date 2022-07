Il “caro bollette” è un tema più attuale che mai, probabilmente uno dei più “caldi” di questa prima parte di 2022, e secondo molti studiosi continuerà ad essere chiacchierato ma anche fonte di preoccupazioni da parte dei governi anche in futuro. Questo perchè vari fattori hanno condizionato fortemente gli importi medi che una buona parte della cittadinanza è costretta a pagare, che risultano essere in molti casi esorbitanti, anche in virtù di salari che non stanno aumentando. Le bollette costituiscono qualcosa di “inevitabile”, che deve essere necessariamente saldato entro una scadenza precisa: non si “scappa” dal pagamento delle fatture, sopratutto quelle legate alle forniture energetiche più importanti, come gas, acqua ed energia elettrica.

Bollette, controlla sempre prima di pagare: ecco cosa può succedere

Tuttavia le bollette non costituiscono qualcosa di “Inattaccabile”, come fossero una sentenza: negli ultimi anni le fatture sono diventate sensibilmente più “chiare” nella loro struttura e possono essere, anche se in parte, messe in discussione ad esempio sono riscontrate irregolarità di qualche tipo. Cosa bisogna controllare?