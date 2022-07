Il Pandora è ormai da anni uno dei gioielli più usati e indossati. Tutto ha inizio 30 anni fa. È il 1982 quando i coniugi Enevoldsen decidono di aprire una piccola gioielleria nel quartiere Nørrebrogade di Copenaghen. Qui proprio nasce il sogno PANDORA.

All’aumentare della domanda, la loro attenzione si sposta gradualmente sulla vendita all’ingrosso. Fino ad arrivare ai giorni nostri, dove ormai i loro bracciali sono sparsi a livello globale. Per questo quasi tutti sanno bene cosa significa la corsa ad accaparrarsi l’ultimo bracciale o charm esclusivo della collezione.

Bracciali Pandora anneriti? Ecco quale è la causa, finalmente svelata

Il Pandora di argento diventa nero a causa dello zolfo, una sostanza che si trova nell’aria. Quando l’argento viene a contatto con lo zolfo, infatti, accade una reazione chimica e si forma una superficie nero. L’argento si ossida in maggior misura nei luoghi in cui c’è molta luce e elevata umidità. Coopera al processo di ossidazione anche il contatto con prodotti come cosmetici, lacca per capelli, profumi, deodoranti, lozioni per il corpo e candeggina. Vediamo come possiamo evitare ciò.

Prima di tutto bisogna precisare che ci sono alcuni prodotti che non possono essere utilizzati per pulire un bracciale Pandora, come i prodotti per la lucidatura dell’argento o prodotti chimici forti. Non custodite il vostro Pandora in argento in luoghi inumiditi come il bagno o la cucina.

Indossatelo solo dopo aver utilizzato trucco, profumo, lacca per capelli e altri prodotti di bellezza. Levatelo quando nuotate, quando fate le pulizie domestiche con detergenti aggressivi come candeggina o ammoniaca. Questi sono solo alcuni degli accorgimenti da prendere per preservare il vostro amato Pandora. Se però è troppo tardi allora usate questo rimedio.

Il bicarbonato è uno dei rimedi più efficaci per pulire e lucidare l’argento. Può essere utilizzato per il bracciale stesso, ma anche per gli charm di argento. Brandite una ciotola e riempitela con acqua tiepida. Poi aggiungete un cucchiaino di bicarbonato di sodio e fatelo diluire totalmente mescolandolo.

A questo punto, ponete il laccio del braccialetto e gli charm di argento nella ciotola e lasciatelo agire per una decina di minuti circa. In seguito risciacquate e asciugate perfettamente sia il laccio che gli charme con un panno morbido, ed il gioco è fatto.

Quindi se il vostro amato Pandora si è annerito, seguite i nostri consigli e tornerà lucente come prima.