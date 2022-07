Le influenze negative e positive a volte possono effettivamente cambiare il corso di un contesto, ed è anche per questo motivo che quasi tutti i contesti sociali “invitano” a mantenere un atteggiamento positivo, ottimista o comunque non disfattista e pessimista. Spesso i pessimisti non si definiscono tali preferendo al contrario l’appellativo di “realisti”. Ma c’è una differenza sostanziale tra l’essere realisti e vedere sempre “tutto nero”. Anche tra le donne esistono molte che sono effettivamente pessimiste di natura, anche senza reali motivazioni per esserlo. Quali sono secondo lo zodiaco?

Ecco le donne più pessimiste dello zodiaco. Conosci questi segni?

Toro

Si prepara preventivamente al peggio ecco perchè è una pessimista cronica. Sostanzialmente pensa “se configuro la peggiore delle situazioni, al massimo posso aver ragione”. Però questo pensiero finisce per influenzare quasi completamente le proprie decisioni, e si vede spesso scartare qualsiasi ipotesi che non sia pessimista.

Cancro

Cancro invece si rivela essere pessimista per “esperienza”. Di base è spesso ottimista ma in modo “cieco” e finisce per vedere il bene nelle persone anche dove in realtà non c’è. Questo porta questa donna a subire delusioni anche abbastanza cocenti, quindi diventa se non “fredda” quantomeno pessimista e discretamente “lamentosa”.

Vergine

Sembra quasi “voler” fare a gara con se stessa in fatto di pessimismo. Anche se sembra quindi un atteggiamento artificioso e non “nativo” del segno, quello di pensare sempre “al peggio” in realtà fa parte della Vergine, che utilizza il pessimismo anche come modo di esorcizzare i propri timori. Però finisce per crederci veramente!