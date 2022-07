Ecco le perle nascoste di Siracusa, in Sicilia: pochi lo conoscono

Siracusa è una delle città più affascinanti della Sicilia e dell’intera Italia. Si tratta di una metà ideale sia per un week end che per una vacanza più lunga. Storia, arte, natura, mare: a Siracusa tutto questo si combina in un mix perfetto. Posta a sud della Sicilia, Siracusa è una città di quasi 2800 anni. Qui vi si trovano teatri greci, castelli normanni, chiese gotiche e bizantine, rovine romane e allo stesso tempo edifici più moderni.

Isola di Ortigia

L’isola di Ortigia è la parte più antica di Siracusa. Si tratta del centro storico della città e la cosa più affascinante è che in realtà è un’isola. Una delle sue più particolari caratteristiche è proprio quella di essere un’isola. Ortigia infatti è collegata alla terra ferma da due ponti, il Ponte Santa Lucia e il Ponte Umbertino. Su quest’isola sorgono monumenti, importanti musei, ma anche locali e ristoranti dove trascorrere una piacevole serata. Perdersi tra le sue tante viuzze sarà romantico ed eccitante al tempo stesso. L’isola di Ortigia rappresenta il cuore della splendida Siracusa, un gioiello da scoprire lentamente.

Parco archeologico

Una delle attrazioni principali da non dover perdere, è proprio quella di ammirare all’interno del parco archeologico di Siracusa, l’orecchio di Dioniso. Si tratta di un sito archeologico composto da un’immensa cava di pietra sotterranea risalente a oltre 2000 anni fa. Le latomie infatti erano cave di pietra utilizzate, nell’antichità, come prigioni. In tutto il territorio di Siracusa se ne trovano molte, ma la più famosa è la Latomia del Paradiso. Qui vi si trova il famoso Orecchio di Dionisio, proprio sotto il Teatro Greco. La leggenda narra che la cava fu scavata da Dionisio di Siracusa. Grazie alla particolare forma della grotta, il crudele tiranno Dionisio era in grado di ascoltare di nascosto i discorsi dei suoi nemici imprigionati. A quanto pare la grotta gode di un’acustica straordinaria che amplifica i suoni fino a 16 volte.

Riserva Naturale Cavagrande del Cassibile

Considerato da molti come uno dei luoghi più suggestivi, si tratta di un vero e proprio canyon, la “Cavagrande”, scavato nei millenni dal corso del fiume Cassibile, che sbuca in mare ad una quarantina di chilometri a sud di Siracusa. Un luogo dalla natura selvaggia ed incantevole, dove le rocce assumono forme strane e i laghetti naturali del Cassibile sono ideali per un bagno rinfrescante. Se vuoi fare una gita in questa Riserva Naturale, armati di scarpe da trekking e acqua da bere.