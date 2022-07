Sono le relazioni umane che definiscono in modo decisamente inequivocabile la nostra formazione caratteriale, e secondo molti, ancora più nello specifico sono quelle inerenti al contesto sentimentale, che a loro volta “forgiano” in modo importante il nostro carattere. Ognuno vive in maniera tendenzialmente spontanea una storia d’amore, chi lo fa in modo appassionato, chi in modo equilibrato ma c’è anche chi ha una forte tendenza a stancarsi con molta facilità in una relazione sentimentale. In amore infatti per varie motivazioni vengono a mancare gli stimoli per questi segni che sono proprio quelli che si annoiano con più facilità.

I segni che si annoiano facilmente in amore: sai quali sono?

Leone

Leone costituisce esattamente il segno che “salta” da una relazione all’altra senza reali motivazioni, ma semplicemente perchè si annoia di tutto, e anche se inizialmente può apparire effettivamente molto coinvolto anche abbastanza improvvisamente i nati sotto questo segno iniziano a manifestare un bel po’ di indolenza. Non c’è una reale motivazione oltre che la noia quindi.

Cancro

Si annoia quasi subito fondamentalmente perchè ha bisogno di attenzioni costanti da parte del partner, non solo “fisicamente” ma anche e sopratutto dal punto di vista della complicità. Cancro deve essere ascoltato continuamente oppure deve avere questa impressione.

Gemelli

Il nemico principale dei Gemelli è la routine. Potrebbe annoiarsi facilmente anche in contesti umani sempre diversi perchè è come se avesse più personalità. A volte è molto “pantofoloaio” ,altre volte necessita di brividi e sensazioni molto estremi. Insomma è praticamente impososibile far durare con la medesima intensità una relazione da parte dei Gemelli, se non con “aiuti” dalla controparte.