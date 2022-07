Il mondo non si divide in maniera eccessivamente netta, come bianco o nero: esistono una serie di sfaccettature praticamente incalcolabili numericamente parlando che sono a loro volta influenzate sia dai fattori esterni che dal nostro carattere. In particolare questo risulta evidente quando siamo tenuti a prendere una decisione. Se con la maturità “anagrafica” in genere tutti acquisiamo una consapevolezza di “base”, non è così per alcuni profili caratteriali che sono soliti essere decisamente avventati ed imprudenti, agendo in maniera spesso volutamente rischiosa. Quali sono i segni imprudenti per eccellenza?

I segni più imprudenti dello zodiaco sono questi. Lo sapevi?

Cancro

Riesce ad essere prudente ma anche imprudente a seconda dei momenti e delle situazioni ma se messo alle strette, solitamente propende per la seconda opzione. Questo perchè non agisce con la razionalità di cui è pure dotato, preferendo andare di impulso. In poco tempo in genere si pente e vorrebbe tornare suoi propri passi.

Ariete

E’ il tipico “testone”, imprudente e orgogliosametne di esserlo: considera l’eccessiva cautela e prudenza come un segno di codardia, in quanto è disposto anche a farsi male pur di imparare qualcosa e per “percepire” in prima persona se ha preso la decisione corretta.

Vergine

Anche se è un meticoloso ogni tanto deve prendersi il rischio: Vergine agisce in modo assolutamente consapevole in quanto ad imprudenza, in quanto costituisce un modo di comportarsi che permette ai nati sotto questo segno di “staccare un po’ la spina” della razionalità che lo contraddistingue. Se le cose vanno male però tende ad incolpare gli altri.