Il concetto di tradimento applicato al comportamento umano viene solitamente associato all’infedeltà, ma più in generale è calzante presso praticamente ogni forma di contesto morale e sociale. Chi opera un tradimento lo fa solitamente danni di qualcuno, profittando della sua buona fede e della sua fiducia, ma il termine può essere associato esistere anche un tradimento “concettuale”, ad esempio in relazione ai propri ideali. Sono tantissimi i fattori che possono portare al tradimento, infatti la storia è costellata da tanti episodi di tradimento “famosi”, ma deve esistere una sorta di “base” caratteriale. Quali sono i segni maggiormente propensi ad essere considerati traditori?

I segni “traditori” per eccellenza. Quali sono secondo lo zodiaco?

Sagittario

E’ un segno fondamentalmente onesto ma spesso ha qualche “scheletro nell’armadio” in quanto la propria percezione generale verso il mondo è molto “elastica” e non si fa troppi problemi a “voltare la schiena” ad ideali ma anche a persone che fino a poco prima erano profondamente legati al segno.

Bilancia

Il pregio ma anche il difetto che caratterizza Bilancia è l’essere bilanciati. Pregio perchè permette loro di essere flessibili, ma anche difetto perchè sono soliti adattarsi ad ogni contesto, anche se questo significa “venire meno” e tradire quanto detto e quanto fatto poco tempo addietro, sopratutto per motivi legati banalmente alla semplice convenienza.

Leone

Un altro segno “elastico” che si “auto assolve” dalle accuse di tradimento in maniera apparentemente semplice ed innocente. Ha ideali a dir poco “flessibili”. Per questo anche in ambito sentimentale è solito prendere delle “sbandate” anche piuttosto frequentemente che causano tradimenti.