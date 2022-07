La stragrande maggioranza delle pianate necessita di un nutrimento più o meno costante, a seconda della specie, che quasi sempre si traduce in un apporto di acqua e di sole. A seconda dell’habitat le specie hanno gradualmente imparato ad adattarsi ai contesti climatici, arrivando a mutare la propria struttura anche in modo importante così da sopravvivere. Molte varietà che oggi sono diffuse esistevano da molto prima dell’arrivo della specie umana sul pianeta proprio in virtù della capacità di adattarsi. Basta pensare ad alcune tipologie di piante grasse come i cactus, che hanno ridotto al minimo la dispersione dei nutrienti ed adottando al loro posto delle “spine”. Le piante sono tantissime e non tutte hanno bisogno dello stesso apporto di nutrienti, quindi qual è il miglior momento della giornata per ristorare le piante?

In questo momento della giornata potrai ristorare le tue piante: ecco quando

Com’è noto è attraverso le radici e le foglie che le piante acquisiscono l’apporto di nutrienti, fattore che rende necessaria una cura regolare in tal senso, se abbiamo deciso di prenderci cura di una particolare specie. Per quanto riguarda il sole, anche le piante più “resistenti” al caldo non tollerano i raggi diretti del sole a lungo, ma in generale necessitano di un apporto di raggi solari costante, anche per diverse ore. Il momento migliore per innaffiare, indifferentemente dal periodo dell’anno è indubbiamente di buon mattino, ma in generale fino alle 10-11 in quanto è a partire da mezzodì che il sole inizia la sua opera di irrorazione.

Oltre alla mattina presto, anche innaffiare seppur in maniera non eccessiva nelle ore del tramonto è una buona idea.

Le piante da sole e mezz’ombra generalmente richiedono di essere bagnate abbastanza spesso, e quasi sempre direttamente sul terreno. Anche le piante legate a contesti temperati e caldi soffrono un eccesso di acqua. In linea di massima il terreno, sopratutto in estate, deve essere sempre leggermente umido al tatto.