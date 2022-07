Incredibile, queste piante grasse faranno circolare aria fresca in casa

Vuoi far circolare aria fresca in casa? Ti conviene andare dal fiorista e acquistare delle piante grasse specifiche per purificare l’aria. La qualità dell’aria nelle nostre case può avere un impatto significativo sulla nostra salute fisica, sul benessere mentale e sulla qualità generale della vita. Purtroppo, l’aria interna può essere contaminata da una serie di inquinanti pericolosi provenienti da fonti quali prodotti per la pulizia, vernici e tappeti e fumo di sigaretta.

Questi inquinanti possono causare sintomi come prurito secco agli occhi, starnuti o un aumento dei sintomi della febbre da fieno. Senza considerare le particelle di inquinamento esterne che entrano all’interno del nostro spazio abitativo se abitiamo in prossimità di strade trafficate o di fabbriche altamente inquinanti.

Ma che cos’è la qualità dell’aria interna? Il parametro si riferisce alla salubrità dell’aria negli edifici ovvero alla concentrazione di inquinanti interni e può essere influenzata da diversi materiali da costruzione, attività e condizioni atmosferiche. Un livello ideale di qualità dell’aria si ha quando la concentrazione di inquinanti nell’aria è minima.

Tuttavia, questo spesso non è applicabile poiché gli inquinanti interni possono essere più numerosi e dannosi di quelli esterni. È quindi importante adottare misure per migliorare la qualità dell’aria in casa. A tal fine è possibile tenere in casa delle piante da appartamento e scegliere prodotti per la pulizia che non inquinino l’aria.

Quali sono le piante migliori per far circolare aria fresca in casa?

Le piante che purificano l’aria sono quelle che hanno dimostrato di rimuovere gli inquinanti dannosi per gli ambienti interni crescendo e assorbendoli attraverso le loro foglie. I tipi più comuni di piante da interno utilizzate per purificare l’aria sono le varietà “tenere” di palme, ficus e bambù. Tuttavia, esistono molte altre piante che possono essere utilizzate a questo scopo.

Oltre alle loro proprietà di purificazione dell’aria, molte di queste piante sono ottime aggiunte decorative alla casa. Se si desidera utilizzare le piante d’appartamento per migliorare la qualità dell’aria in casa, è importante scegliere la varietà giusta. Non tutte le piante sono ugualmente efficaci nel filtrare gli agenti inquinanti e alcune sono addirittura responsabili del rilascio di tossine nocive nell’aria.

Lista delle piante che purificano l’aria:

bambù e lucky bambù;

Ficus benjamin e la varietà elastica e robusta;

palma (tutte le varietà da interni);

Sansevieria;

Anthurium andreanum;

Dracaena deremensis e marginata;

pianta ragno.

Una volta acquistata una pianta non possiamo posizionarla in un angolo e lasciarla lì. Dobbiamo avere cura di annaffiarle, concimarle e potarle quando serve. Inoltre, dobbiamo pulire le foglie della pianta, l’acqua e il fondo del vaso con una soluzione naturale così che non si manifestino delle infestazioni di parassiti. Le piante ci aiutano a vivere meglio ma noi dobbiamo metterle in condizioni di proteggerci adottando così uno scambio sinergico e funzionale.

Per fortuna le piante grasse non hanno bisogno di molta acqua, basterà assicurarsi di rifornire acqua non appena vediamo che il terreno è completamente secco. E ricordiamoci di non lasciare mai ristagni di acqua poiché sono deleterie e rischio di morte della pianta.