Quello di mangiarsi le unghie è un vizio abbastanza comune, e la notizia che vi daremo oggi è che può portare a delle complicazioni inaspettate. Chi si mangia le unghie sono statisticamente i più giovani, specialmente bambini e adolescenti, ma il fenomeno non esclude affatto gli adulti. Partiamo dal deterioramento delle unghie e soprattutto delle mani.

Mangiarsi le unghie danneggia questa parte del corpo, attenzione

Le unghie risultano indebolite e guastate, e sulla pelle alla base e intorno all’unghia possono formarsi ferite, arrossamenti e infezioni dell’area che divengono porte di scambio di germi e batteri tra unghie e bocca. Per questo motivo, chi si mangia le unghie è più sotto rischio di infezioni da batteriche e virali. Nella bocca i danni possono essere anche maggiori e meno invertibili.

Nei più giovani, dove sono in atto i processi di crescita e formazione di tessuti ed ossa, l’onicofagia porta spesso alla malocclusione dei denti o al renderli storti. Ma non solo, difatti i denti anteriori, gli incisivi, si deteriorano rapidamente e i margini incisali si mostrano seghettati e abrasi. In chi si mangia le unghie si rilevano molteplici danni e infezioni gengivali e quindi problemi parodontali. Esistono vari modi per cercare di togliersi questa brutta abitudine.

Si può partire dall’impiego del comune smalto contenente denatoniobenzoato, sostanza molto amara. Questo dovrebbe distaccare istantaneamente la mano dalla bocca, facendo prendere coscienza di un atteggiamento talmente usuale da poter anche risultare impulsivo e non comandato. Prendiamo quindi anche coscienza del problema e nei casi più particolari scambiamo inizialmente l’atto masticatorio con chewingum senza zucchero, ovviamente senza esagerare.

Non sostituiamo un vizio con un altro ma, man mano, riduciamo l’atto in sé. Per modificare questo comportamento le ragazze potranno anche optare per l’adopero di smalti e unghie finte, come dissuasori e in funzione estetica. Infine cercate anche passatempi che sporchino più possibile le mani, tanto da non poterle toccare, ad esempio la scultura o il giardinaggio.

Per assurdo tenere occupate le mani non vi darà lo stimolo di mangiarvi le unghie. Quindi questo vizio può seriamente mettere a rischio la salute dei nostri cari amati denti, oltre che ad esporci a batteri e lesioni fisiche sulle mani. Smettere è difficile, ma non impossibile e se seguirete i nostri consigli potrete riuscirci.