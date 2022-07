Non tutte le lumache sono innocue: ecco quali non fanno male

Per quanto ci risulti improbabile, le lumache rientrano fra i molluschi che uccidono di più al mondo. Ma esistono delle specie che non sono velenose, anzi alcune sono persino commestibili. Vediamo quali sono!

Questi animali sono velenosi?

Sebbene sia diffusa la credenza che le lumache di terra siano velenose, in realtà non lo sono: la maggior parte non ha ghiandole velenifere né contiene tossine nel corpo. Questo mito deriva dal metodo di difesa di alcune specie, che consiste nel restringersi e rilasciare grandi quantità di muco, il che può far pensare che stiano espellendo una qualche sostanza velenosa. Tuttavia, circolano storie di persone che hanno avuto gravi problemi dopo aver mangiato una lumaca o aver ingerito verdure sulle quali è passato uno di questi molluschi. Di solito le tipiche specie di terra sono completamente prive di veleno. Vi sono alcune eccezioni a questa regola, ma le lumache velenose sono molto rare.

Portatrici di parassiti

Il pericolo rappresentato dall’ingestione di questi molluschi gasteropodi non risiede nella presenza di veleno, ma nei parassiti di cui potrebbero essere portatori. Il più noto è l’Angiostrongylus cantonensis, un nematode originario dell’Asia che si è diffuso in alcune regioni dell’America, dell’Africa e dell’Australia. Questo parassita utilizza i gasteropodi, come lumache e chiocciole, come ospiti intermedi. Al loro interno le larve si sviluppano fino a poter infestare altri esemplari più avanzati a livello evolutivo, come i ratti. Gli esseri umani sono ospiti accidentali di questo nematode attraverso l’ingestione diretta della lumaca e di altri animali ospiti, così come altri vettori crudi o impropriamente disinfettati, come le verdure su cui si trovavano.

Quali sono le lumache commestibili?

Le lumache di terra, conosciute come chiocciole, sono dei molluschi commestibili. Le chiocciole hanno carni commestibili, oltre che prelibate. In Italia, come anche in Francia e in altri paesi extraeuropei, vengono notoriamente impiegate a scopo alimentare. Da un punto di vista nutrizionale rappresenta un alimento dietetico ad alto valore nutritivo, ha un buon apporto di proteine circa 13-14% ed i grassi rappresentano solo l’ 1,5-2%. Da notare, in particolare, la presenza di tutti gli aminoacidi essenziali ed una grande quantità di ferro e calcio. Una piccola curiosità è quella che le lumache, anticamente, venivano ingerite vive per la cura delle gastriti e delle ulcere gastriche, attualmente la bava viene utilizzata per la preparazione di prodotti cosmetici anti-age e come sedativo della tosse. Tenete sempre a mente, però, che prima di cucinare una chioccola è necessitano un trattamento di purga dalla bava, dalle feci e da altre impurità.