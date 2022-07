Oroscopo domani Paolo Fox, 21 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, giovedì 21 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 21 luglio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potrai contare ancora su una splendida Luna per gran parte della giornata. Troverai le ispirazioni giuste per compiere mosse vincenti, se di recente qualcuno ha tentato di metterti in difficoltà. Una persona invidiosa potrebbe aver voluto impedire che tu avessi successo. Adesso dovrai discutere di un accordo, parlare di soldi. Cerca di non tirare troppo la corda, nonostante tu sia protetto da buone stelle. Amore molto promettente per tutta l’estate.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani e venerdì saranno due giornate saranno due giornate particolarmente promettenti: dovresti approfittarne, per provare a superare qualche difficoltà nata in passato. È tempo di recuperare la forma fisica, se a giugno hai avuto dei problemi, e il buonumore che da tempo ti manca. In amore dovresti cercare di ritrovare la serenità, sia che tu sia separato, sia che sia abbia un legame sentimentale.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani sarai ancora un po’ teso, almeno fino al pomeriggio. In questo periodo qualcuno sta iniziando un nuovo progetto di lavoro o hai delle preoccupazioni personali. È probabile che stai lottando con questa strana ansia dallo scorso maggio, progetti da rivedere, blocchi da superare. Sarebbe meglio fermarsi e provare a riflettere prima di compiere il prossimo passo. Anche in amore non dovresti lanciarti dubito in una nuova storia, se non sei del tutto sicuro.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani e venerdì avrai un’invidiabile capacità di azione. Potrai combinare molte cose, se vorrai recuperare. Certo, dovrai fare i conti con molta stanchezza fisica. Occhio alle finanze e alle discussioni in famiglia riguardo le spese, tra genitori e figli. Mercurio in dissonanza potrebbe provocarti un piccolo ritardo nella conclusione di un accordo, a causa do