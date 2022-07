Oroscopo Paolo Fox domani, 21 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani giovedì 21 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 21 luglio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani mattina potrai contare ancora su una bellissima Luna. Con un cielo del genere non sarà difficile per te spiccare, realizzare un progetto ambizioso, magari a lunga scadenza. E potrai contare sulla benedizione di un magnifico Giove. Se stai avendo qualche difficoltà in famiglia dovresti provare a chiarirla entro venerdì, perché il weekend si preannuncia alquanto sottotono.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani potresti trascinarti qualche residuo di stanchezza: cerca di non riversare questa tensione nel rapporto di coppia! Da lunedì ti stai portando dietro un po’ di agitazione, una certa maretta con qualcuno che non riesce o non vuole capire le tue ragioni. Ancora problemi e insoddisfazioni nel lavoro, forse dovrai ricominciare da capo. Cerca di recuperare un po’ di tranquillità in più.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani sarai ancora piuttosto provato dall’opposizione di Mercurio. Da alcuni giorni manca la lucidità mentale, la concentrazione. Tutto pesa il doppio e cresce la voglia di fare qualcosa di nuovo e fuori dall’ordinario. Dovresti fare attenzione alle spese superflue. Alcune trattative non stanno procedendo oppure sei arrabbiato perché non senti di essere trattato come credi di meritare. Cerca conforto in amore, perché potresti essere fortunato e il prossimo weekend ancora di più.

Oroscopo domani: Pesci

Domani dovresti provare a chiarire in amore o in famiglia, se di recente ci sono stati dei problemi. Approfitta di questa bellissima Venere per affrontare ogni chiarimento, e prova a farlo entro venerdì, perché sabato domenica saranno due giornate più faticose. Nei prossimi giorni alcuni nodi verranno al pettine per essere sciolti una volta per tutte.