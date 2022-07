Il pomodoro è un ottimo ortaggio da gustare in estate, ricco di benefici e vitamine. Ma perché mangiare troppo pomodoro fa male? attenzione, parla l’esperto.

Soprattutto quando sono di stagione sono buoni e salutari; I pomodori però non fanno bene a tutti: possono portare allergie, intossicazione e anche cattiva digestione.

Perché mangiare troppo pomodoro fa male?

I pomodori purtroppo non sono sempre benefici per la salute: ad esempio se si hanno problemi di stomaco non sono l’ideale. I semi possono provocare indigestione, gonfiore e crampi addominali. Inoltre i pomodori freschi contengono acido citrico e malico che tendono ad aumentare gli acidi dello stomaco. L’assunzione regolare di pomodori crudi può anche peggiorare il reflusso acido. Ciò non significa necessariamente che non li puoi più mangiare, ma non troppo spesso e soprattutto non in grosse quantità.

Come digerire il pomodoro

Mangiare il pomodoro solo se si ha una digestione buona, altrimenti non riuscirai a digerire gli altri alimenti. Per digerire meglio il pomodoro puoi unirlo al pesce lesso ad esempio, o ad una mozzarella. Ma meglio evitare i formaggi stagionati, oppure il tonno. Lo condisci con olio d’oliva, basilico, origano e pepe. Puoi anche mangiarlo solo su una fetta di pane come merenda per evitare pesi sullo stomaco.

Oppure, se lo preferisci cotto, puoi eliminare i semi e mangiare solo la salsa derivata. Anche chi ha la colite e chi soffre di gastrite deve evitare i pomodori perché possono infiammare colon e stomaco e provocare dolore, bruciori e crampi o meglio mangiarli sporadicamente.

Benefici dei pomodori

I pomodori hanno dei grossi benefici, aiutano ad assorbire meglio i nutrienti. Ecco che mansioni svolgono:

possono aiutarti ad assorbire il ferro , che trasporta l’ossigeno nei muscoli e nei veri organi.

, che trasporta l’ossigeno nei muscoli e nei veri organi. Danno vitamina C è necessaria anche per produrre collagene .

. Proteggono dai danni del sole

Proteggono contro i tumori. Grazie alla ricchezza di sostanze antiossidanti, soprattutto licopene

Riducono la pressione arteriosa . Il potassio contenuto nei pomodori agisce da vasodilatatore

. Il potassio contenuto nei pomodori agisce da vasodilatatore Combattono l’invecchiamento cellulare: il pomodoro contrasta i radicali liberi con la vitamina C

La vitamina C aiuta anche nella guarigione delle ferite post operatorie I pomodori sono pieni zeppi di carotenoidi, oltre che vitamina C, per proteggere maggiormente la pelle.

Inoltre il pomodoro ha una spiccata capacità di stimolare la diuresi, di conseguenza l’ortaggio è anche rinfrescante, percio’ ottimo per l’estate. Grazie allo zolfo, diventa anche antiossidante, ottimo per depurare l’intestino e la pelle. Per le persone che non hanno problemi di intestino, puo essere anche ottimo alleato a favore della stipsi.

Insomma il pomodoro è ottimo per chi non ha problemi di intestino, altrimenti meglio starci alla larga.