Il contesto delle “faccende casalinghe”, apparentemente semplice sopratutto con i prodotti moderni, è in realtà una sorta di “minimondo” che nasconde numerose piccole avversità che nella maggior parte dei casi possono essere risolte, aggirate o anticipate attraverso varie metodologie. Molte di queste sono strettamente collegate ai rimedi “scoperti” dalle nostre nonne e bisnonne, che in parecchi casi risultano avere una sorta di fondamento effettivo. In particolare prima dell’avvento di prodotti specifici, era necessario fare tesoro di tanti piccoli segreti che possono essere assolutamente utili ancora oggi. Anche un’operazione estremamente comune come il lavaggio di piatti e bicchieri può nascondere alcune criticità. Cosa succede se questi sviluppano un cattivo odore?

Piatti e bicchieri fanno cattivo odore? Prova questo metodo infallibile

Le motivazioni che portano al cattivo odore dei bicchieri possono essere varie, a partire da una non accurata operazione di lavaggio e risciacquo. Molto spesso è l’utilizzo di spugne e stracci usurati e quindi divenuti naturalmente un vero ricettacolo di impurità diffuse.

Il primo consiglio è quindi quello di cambiare piuttosto spesso questi strumenti ma qualora non bastasse è possibile utilizzare un rimedio economico e naturale allo stesso tempo per ottenere un’azione anti calcare e anti odore.

E’ sufficiente riporre le stoviglie, quindi piatti, bicchieri e posate in una bacinella (oppure nel lavello stesso) colmo acqua fredda, al quale va aggiunta qualche goccia di detersivo per i piatti e un bicchiere di aceto di vino bianco. Questo costituisce un ottimo rimedio per annullare i cattivi odori che possono perseverare. Dopo il lavaggio tradizionale i piatti e bicchieri “incriminati” vanno tenuti in ammollo per almeno 30 minuti in questa soluzione, prima di essere risciacquati ed asciugati.

L’aceto di vino bianco, in piccole quantità, può essere anche naturalmente aggiunto alla soluzione per la lavastoviglie, in quanto costituisce un rimedio naturale efficace per i cattivi odori.