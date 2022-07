Secondo vari sondaggi ma anche attraverso quella che è una percezione comune, l’estate è indubbiamente la stagione dell’anno maggiormente attesa ed ambita, sia per una questione puramente climatica (le giornate si allungano e quindi le ore di sole sono di più) ma anche dal punto di vista biologico gran parte degli esseri viventi è maggiormente attiva durante la stagione estiva. Se è indubbiamente vero che gran parte delle personalità, indifferentemente dalla possibilità di andare in vacanza, apprezza l’estate, alcuni segni zodiacali sembrano invece manifestare un “malcontento” fino ad arrivare ad odiare l’estate. Quali sono quelli che odiano la bella stagione?

Questi segni zodiacali odiano l’estate! Li conosci?

Vergine

Rapporto di odio-amore verso l’estate quello della Vergine che è famoso per amare le zone balneari ma non tutti i dettagli che contraddistinguono questi luoghi. In particolare l’affollamento, l’afa e tutti i fattori relativi. Se resiste abbastanza bene al caldo, non ama ad esempio la spiaggia.

Scorpione

Se vive in luoghi dominati dal caldo, l’estate è il nemico numero uno dello Scorpione che è fortemente associato all’ottimizzazione del proprio tempo in maniera estrema. In estate il segno in questione non riesce a vivere in modo tranquillo, percepisce come ogni cosa risulti essere più difficile rispetto ad altre fasi dell’anno.

Bilancia

La sensazione di benessere che domina Bilancia viene messa a serio rischio dall’estate, che inevitabilmente causa una sequela di cambiamenti più o meno relativi alla propria condizione. E’ un segno che non ama ad esempio i luoghi pieni di persone, ma un po’ come nel caso dello Scorpione, una minore efficienza generale.