Il termine “andarci con i piedi di piombo” evidenzia una tendenza estremamente cauta e prudente ed è solo una delle svariate terminologie che è assciate a questo tratto. Essere produenti è sicuramente una forma di “continuazione” caratteriale che deriva dal nostro istinto di sopravvivenza. Spesso la prudenza è razionalizzata ma come tutti i tratti, se portata all’eccesso diventa un difetto: l’incapacità di evidenziare un po’ di coraggio ed imprevedibilità viene percepita come un atteggiamento eccessivamente conservativo se non addirittura “fifone”. Quali sono secondo lo zodiaco i segni più prudenti di tutti?

Questi sono i segni più prudenti secondo lo zodiaco. Lo sapevi?

Acquario

Prudenti all’estremo ma mai percepiti come “troppo” cauti. Questo perchè rappresentano l’archetipo del razionale e non del fifone. E’ capace di prendere decisioni coraggiose ma si cautela il giusto, anche se eccede nelle precauzioni, spesso ha “ragione” Acquario visto che riesce spesso a limitare gli effetti collaterali.

Vergine

E’ estremamente raro assistere ad un nato sotto il segno della Vergine che non evidenzi una natura prudente e fortemente cautelativa. Questo fa parte del suo corredo mentale, che lo porta ad essere alla ricerca del controllo di ogni eventualità che può “andare male”. Ecco perchè non si lascia quasi mai cogliere impreparato-

Scorpione

E’ un segno sensibile e basta relativamente poco per far riconsiderare qualsiasi azione avventata intrapresa. Se agisce in maniera impulsiva e questo evidenzia delle critictà è il primo a pensare “ma chi me lo ha fatto fare” , prima di ritornare sui suoi passi e rimurginare sulle decisioni prese.