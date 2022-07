La capacità di non “propendere” per posizioni estremamente affrettate, che possono sfociare in posizioni radicali non è semplice e in molti casi necessita una conoscenza del contesto non banale. Essere equilibrati caratterialmente significa non eccedere ed esporsi in una determinata posizione, sopratutto se non si è in grado di analizzare tutte le dinamiche relative. E’ un tratto legato alla maturità e all’intelligenza ma non sempre viene percepito come “Positivo” in quanto, anche nel comparto maschile, una persona equlibrata può essere perceptia come arrivista e poco propenso a prendere decisioni. Quali sono gli uomini sicuramente più equilibrati?

Questi uomini sono i più equilibrati secondo lo zodiaco. Lo sapevi?

Sagittario

E’ attratto dai confronti, anche fisici oltre che verbali e difficilmente si espone in un senso o nell’altro se non ha abbastanza informaizoni per giudicare ed esporsi in maniera chiara. Ma anche quando fa Sagittario non assume mai posizioni radicali ed è anche molto percettivo, arrivando a comprendere le ragioni della controparte.

Bilancia

Non è una sorpresa in quanto è l’uomo equilibrato per eccellenza, al punto che viene considerato il “diplomatico” tra i segni. Non fa alcuno sforzo a trovare sempre un punto di incontro tra parti anche estremamente distanti.

Pesci

Difficile vederlo esporsi in posizioni estreme ma anche mettere in dubbio apertamente un’idea, anche se non si trova d’accordo. E’ il “democratico” allo stato puro, Pesci considera il pensiero “giusto” come quello che prende in considerazione ogni forma di pensiero. Questo tuttavia può essere anche interpretato come una “volontà a non esporsi”.