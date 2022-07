Uno dei più famosi gettoni telefonici in assoluto è quello della STIPEL del 1927, che rappresenta uno dei piccoli cimeli della numismatica italiana. I gettoni telefonici sono stati usati dagli anni ’30 e in Italia fino al 2001. In Italia sono stati ritirati dal mercato, ma si potevano scambiare con le schede telefoniche nei negozi 187 della Telecom. Ovviamente ad oggi, ne i gettoni, ne le schede telefoniche si usano più, ma sono stati sostituiti da telefoni cellulari e dagli smartphone.

Questo gettone telefonico del 1927 vale €100: ecco quale.

Il gettone telefonico STIPEL del 1927 è uno dei più importanti perché rappresenta la storia del telefono italiano. Infatti è il primo gettone telefonico coniato. La STIPEL era una concessionaria del servizio di telefonia del Piemonte e della Lombardia. La quale incominciò a coniare questi gettoni del 1927 per la Fiera Campionaria di Milano. I gettoni erano fatti in alpacca cioè lega di rame, nichel e zinco o anche in bronzo. In realtà, proprio questi oggetti potevano essere usati solo dai telefoni posti all’interno della Fiera, quindi avevamo una circolazione limitata.

Questo primo gettone italiano ha una doppia scanalatura. Sul lato in alto veniva posta la scritta S.T.I.P.E.L., cioè la sigla della casa produttrice. Mentre al centro, in rilievo, c’era il disegno di una “cornetta” tipica dei telefoni degli anni ’30. In basso invece, veniva scritto l’anno di conio 1927 e la scritta Anno V, cioè il quinto anno dell’epoca fascista, iniziata nel 1922. Mentre dall’altro lato c’era solo una scanalatura e l’incisione del nome esteso della società produttrice: Società telefonica interregionale piemontese e lombarda.

Gli esperti danno a questo gettone il valore di 90-100 Euro. Ovviamente il suo valore cambia in base alla conservazione, più è conservato bene, più vale. Della STIPEL esistono vari gettori che valgono ancora di più, alcuni con errori di conio, come l’assenza del punto dopo la lettera L conclusiva, che può valere anche 150 euro di valutazione.