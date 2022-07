Saluta per sempre le cacche di piccione dal balcone: ecco come eliminarle per sempre

Le cacche di piccione sul balcone sono una gran seccatura per questo dobbiamo intervenire subito e risolvere il problema. Gli escrementi di piccioni e colombe indicano la presenza stazionaria di volatili. Si possono trovare ovunque: sui marciapiedi, nei parchi, sui tetti, nei cortili degli edifici e purtroppo anche sui nostri balconi.

Questi escrementi sono di colore marrone o nero e possono avere un forte odore, soprattutto se sono bagnati. Qualora vivessimo vicino a un gruppo numeroso di piccioni, possiamo notare le loro tracce ovunque. Il problema principale degli escrementi dei piccioni è che trasportano batteri e altri organismi infettivi che possono causare tifo e colera.

Queste malattie sono particolarmente pericolose per i bambini e gli animali domestici. I piccioni possono anche trasportare parassiti intestinali come la toxoplasmosi, che può essere pericolosa per la vita delle persone con un sistema immunitario indebolito. Inoltre, gli uccelli producono ammoniaca quando defecano; l’ammoniaca brucia gli occhi e la pelle e può causare irritazione respiratoria e sensazione di bruciore alla gola.

Ma, ancora peggio può danneggiare le piante e le superfici del nostro balcone. Per questo bisogna pulire gli escrementi il prima possibile, utilizzando uno straccio o un tovagliolo di carta per raccogliere i grossi grumi di cacca (assicuratevi di indossare i guanti se li avete) e ripulire le potenziali aree di nidificazione nonché gli avanzi di cibo.

Come eliminare per sempre le cacche di piccione dal balcone

Le feci degli uccelli possono rendere la casa e il giardino sporchi, maleodoranti e antigienici. Per mantenere la proprietà pulita e sicura, è necessario provare diversi metodi per eliminare i ricordini lasciati dai volatili, soprattutto dai piccioni. Un metodo molto efficace per eliminare le feci degli uccelli è l’uso di una recinzione elettrica. Una recinzione elettrica può aiutare a tenere gli uccelli lontani dalla vostra proprietà inviando una scossa sgradevole quando si avvicinano troppo.

Un altro metodo efficace per eliminare le cacche dei piccioni è l’uso di una rete o di uno schermo a maglie. Queste possono essere posizionate sulle superfici dei balconi così che gli animali non si possano appoggiare e stazionare nei pressi della nostra casa. Per eliminare gli escrementi degli uccelli si possono anche utilizzare degli irrigatori attivati dal movimento che spruzzano acqua ogni volta che gli uccelli li sorvolano.

Come pulire le feci di uccelli

Uno dei modi più efficaci per disinfettare le cacche dei piccioni è usare una miscela di candeggina e acqua. Versiamo una tazza di candeggina in una ciotola o in un contenitore e aggiungiamo una tazza di acqua calda. Mescoliamo accuratamente con un cucchiaio o una spatola per creare una soluzione torbida.

Lasciamo riposare la soluzione per cinque minuti prima di utilizzarla per disinfettare la cacca degli uccelli. Un altro metodo efficace, utile per le superfici colorate, è l’uso di aceto e acqua. Mescoliamo una parte di aceto con nove parti di acqua in un flacone spray e spruzziamo la miscela sulla cacca degli uccelli per disinfettarla. In alternativa possiamo pulire con dei tovaglioli di carta imbevuti di aceto e acqua.